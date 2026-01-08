Top-Schnäppchen für PS5: Spin-off zu einem der besten Rollenspiele der letzten 10 Jahre jetzt für nur 12,99€ statt 59,99€ abstauben!

Eines der besten PS5-Rollenspiele überhaupt mit 95 Punkten auf Metacritic hat ein recht schräges Spin-off bekommen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade den schrägen Ableger einer berühmten, schon seit 1996 laufenden Rollenspiel-Reihe zum Schnäppchenpreis im Angebot sichern: Das PS5-Spiel, das im PlayStation Store aktuell 59,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für schlappe 12,99€! Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Falls ihr zu spät kommen und er schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr gerade aber immerhin noch einige weitere PS5-Spiele bei Amazon im Angebot abstauben, darunter Hits aus 2025 wie Battlefield 6. Hier findet ihr die Deals:

Schräge Story & neues Gameplay: Das ist das ungewöhnliche Rollenspiel-Spin-off

Anders als in der Hauptreihe kämpft ihr in Persona 5 Tactica aus der Top-Down-Perspektive.

Es geht hier um Persona 5 Tactica, einen Ableger des weltweit mit Traumwertungen gefeierten Rollenspiel-Hits Persona 5 (95 Punkte auf Metacritic für die Royal Edition!), der euch erneut die Gruppe der sogenannten Phantomdiebe spielen lässt. Statt in Tokio und dem Unterbewusstsein seiner Bewohner seid ihr diesmal allerdings in einer seltsamen Parallelwelt unterwegs, die von einem Tyrannen regiert wird, gegen den ihr sogleich den Kampf aufnehmt.

Auch am Gameplay und am Grafikstil hat sich eine Menge geändert: Persona 5 Tactica setzt auf einen niedlichen Look, eine Perspektive von schräg oben und auf ein Kampfsystem, das dem von Rundentaktik-Spielen wie XCOM ähnelt. In jedem Gefecht tretet ihr also mit einem kleinen Team an und müsst sowohl die Spezialfähigkeiten eurer Charaktere als auch die Deckungsmöglichkeiten ausnutzen, um eine Chance zu haben.

2:42 Persona 5 Tactica stellt das rundenbasierte Strategie-System im Trailer vor

Autoplay

Dabei verfügt Persona 5 Tactica allerdings über eine ganz eigene Idee, die es von der Konkurrenz abhebt: Gegner, die sich auf der dreieckigen Fläche zwischen unseren drei Teammitgliedern befinden, können wir mit besonderen Kombo-Attacken angreifen. Deshalb sind eine kluge Platzierung unserer Team-Mitglieder und das Einkreisen von Feinden noch wichtiger als in anderen Spielen des Genres.

Außerdem kann Persona 5 Tactica durch eine Menge schrägen Humor punkten und auch wenn die Story nicht ganz an die Hauptreihe heranreicht, weiß das Spin-off für die rund 30 Stunden Spielzeit durchweg zu fesseln. Die 12,99€ ist der Rollenspiel-Ableger daher auf jeden Fall wert. Ihr dürft nur kein ähnlich episches Abenteuer erwarten, wie es das echte Persona 5 bietet.