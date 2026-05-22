Nur noch wenige Stunden gratis: Dieses Rollenspiel könnt ihr gerade kostenlos für Steam abstauben

Rollenspiel-Fans können sich für wenige Stunden ein Taktik-RPG auf dem PC gratis sichern.

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Jonas Herrmann
22.05.2026 | 14:00 Uhr

Tower of Time könnt ihr euch für kurze Zeit kostenlos sichern. Tower of Time könnt ihr euch für kurze Zeit kostenlos sichern.

Zum Ende der Woche gibt es nochmal eine schöne Überraschung für Rollenspiel-Fans, die auch mal gerne auf dem PC spielen. Für wenige Stunden könnt ihr euch das 2018 erschienene Taktik-RPG Tower of Time kostenlos für Steam schnappen.

Taktik-Rollenspiel für kurze Zeit gratis

Das Angebot gilt bis zum 23. Mai 2026 um 1 Uhr morgens, also wirklich nur noch wenige Stunden. Ihr bekommt den Titel dabei nicht direkt auf Steam, sondern bei Fanatical, einem offiziellen Reseller von Keys. Um den Deal wahrzunehmen, müsst ihr dort ein kostenloses Konto erstellen und es dann mit Steam verknüpfen.

Video starten 1:30 Tower of Time - Trailer zum Taktik-RPG - Trailer zum Release: Singleplayer-RPG lässt uns Magie malen

Das ist Tower of Time: Bei dem Gratis-Spiel handelt es sich um ein Fantasy-CRPG, das 2018 auf den Markt kam und auch auf der PlayStation, der Xbox und der Nintendo Switch verfügbar ist. Mehr als 50 Stunden Spielzeit soll die Geschichte dabei liefern.

Gekämpft wird regulär in Echtzeit, die Gefechte können aber auch verlangsamt und ganz angehalten werden. Das ist in vielen Situationen auch sehr hilfreich, da Tower of Time einen recht anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad mitbringt und taktisches Geschick erfordert.

Eine Besonderheit des Kampfsystems ist, dass einige Zauber direkt mit dem Mauszeiger ins Spiel "gemalt" werden können. Sieben einzigartige Charakterklassen, ein komplexes Skill-System und Ausrüstungsteile sorgen für zusätzlichen Tiefgang.

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Die Kolleg*innen von der GameStar haben Tower of Time zum Release 2018 getestet und heben dabei besonders den hohen strategischen Anspruch und die vielen Möglichkeiten hervor. Gleichzeitig können Einsteiger*innen davon aber auch erschlagen werden. Das Fazit liest sich entsprechend ausgeglichen:

"Das komplexe Kampf- und Charaktersystem in Tower of Time bringt Hardcore-Enthusiasten Spaß, anderen aber schnell Frust und Überforderung."

Nun, da das Rollenspiel kostenlos zu haben ist, könnt ihr euch ohne größere Hürden selbst ein Bild davon machen, zu welcher Sorte Spieler*innen ihr gehört. Tower of Time ist zudem auch für das Steam Deck verifiziert und so bestens auf dem Handheld spielbar.

Habt ihr Tower of Time schon gespielt oder werdet ihr euch den Titel jetzt sichern?

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Tower of Time

Tower of Time

Genre: Rollenspiel

Release: 12.04.2018 (PC), 24.06.2020 (PS4), 26.06.2020 (Xbox One), 25.06.2020 (Switch)

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