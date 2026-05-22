007 First Light Test: Wann unser Review zum James Bond-Spiel erscheint

Im GamePro-Test wollen wir euch verraten, ob sich die Rückkehr von James Bond lohnt. Die Entwickler von IOI machen es aber besonders spannend.

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Annika Bavendiek
22.05.2026 | 15:00 Uhr

IO Interactive, das Entwicklerstudio hinter der Hitman-Reihe, bringt nach 14 Jahren mit 007 First Light endlich James Bond als Videospiel zurück. Und wir von der GamePro – genauer gesagt ich, Annika, werden es ausgiebig testen, um euch dann sagen zu können, ob die Rückkehr des Geheimagenten geglückt ist. Wann wir davon berichten können, ist allerdings gerade noch schwer zu beantworten.

Das Test-Embargo zu 007 First Light

Wir würden euch gerne ein offizielles Datum samt Uhrzeit nennen, aber das können wir aktuell noch nicht. Trotzdem lässt sich einfach vermuten, wann die ersten First Light-Tests spätestens auftauchen. Denn auch wenn der Release des James Bond-Spiels für den 27. Mai angesetzt ist, gibt es einen 24-Stunden-Vorabzugang für digitale Vorbesteller*innen.

  • Das Test-Embargo sollte also spätestens mit dem Start des Early Access am 26. Mai um 16:00 Uhr deutscher Zeit fallen. Eine offizielle Angabe von IO Interactive, die in diesem Fall sowohl Entwicklerstudio als auch Publisher sind, gibt es bislang aber nicht.

Der Entwickler hat lediglich die Timings für den Early Access und Full-Release bestätigt:

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Natürlich wollen wir euch schnellstmöglich unser Review präsentieren, damit ihr euch ein Bild vom Spiel machen und eine bessere Kaufentscheidung fällen könnt. Sollten wir jedoch nicht die Möglichkeit oder nicht genug Zeit haben, da wir zwecks Bemusterung vom Publisher abhängig sind, werden wir euch zumindest so schnell es geht einen Ersteindruck liefern, damit ihr nicht ganz ohne etwas dasteht.

Video starten 13:29 Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

Falls ihr so lange nicht auf unseren Test warten wollt, könnt ihr euch aber schon einmal einen guten ersten Eindruck zu 007 First Light im Preview-Video abholen, das der liebe Paul von der GameStar gemacht hat und was wir euch hier oben eingebettet haben. Er konnte mit dem jungen James Bond bereits ein paar Stunden Agent spielen und war schon sehr angetan.

Über alles Weitere zu 007 First Light halten wir euch dann natürlich auf GamePro.de auf dem Laufenden.

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