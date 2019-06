Trauriger Abschied: Die PS3 verliert bald 3 große Multiplayer-Spiele

Entwickler Naughty Dog hat auf der PS3 ganze Arbeit geleistet. Mit Uncharted 2, Uncharted 3 und The Last of Us hat das Studio drei große AAA-Titel veröffentlicht, die sowohl bei Fans, als auch bei Kritikern sehr gut ankamen. Auf der LastGen-Konsole werdet ihr die Multiplayer-Modi bald nicht mehr spielen können.

Auf Twitter haben die Entwickler bekannt gegeben, dass die Server der drei genannten Titel am 3. September 2019 abgeschaltet werden.

After nearly 10 years, we will be bidding farewell to Uncharted 2, Uncharted 3, and The Last of Us multiplayer on PS3 and taking servers offline on Sept 3, 2019 [5PM PT]. In preparation, we’re making all multiplayer DLC on PS3 free starting today. Details: https://t.co/BU4OfzYOxS pic.twitter.com/H7N0hV7xOW