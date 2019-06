Trials of Mana-Gameplay zeigt das Secret of Mana 2-Remake in Aktion

In der großen Nintendo Direct, die im Rahmen der E3 2019 stattfand, gab es jede Menge dicke Überraschungen für Fans. Mit der Enthüllung von Trials of Mana gab es sogar ein kleines Wunder, denn zum allerersten Mal kommt das Sequel zum SNES-Klassiker Secret of Mana in den Westen.

Zwar schafft es das Seiken Denetsu 3-Original im Rahmen der Collection of Mana in 16-Bit-Optik auch zu uns, aber viel spannender ist das HD-Remake für PS4, Nintendo Switch und PC.

Trials of Mana: So sieht das Remake für PS4 & Nintendo Switch aus

Neben dem Ankündigungstrailer gab es zunächst nicht viel über Trials of Mana zu erfahren, doch zum Glück gibt es ja auch die alljährliche Nintendo Treehouse-Livestreams, in denen regelmäßig brandaktuelles Gameplay gezeigt wird. So auch bei der Neuauflage des Secret of Mana-Nachfolgers.

Wie beim Original können wir auch in Trials of Mana zu Beginn des Spiels aus sechs Charakteren wählen, die unterschiedliche Klassen repräsentieren.

Neue Story-Elemente: Wir wählen aber nicht nur eine Figur, sondern insgesamt drei. Denn auch im Nachfolger zu Secret of Mana zieht die Heldentruppe im Trio durch die Welt. Und das geht entweder im Koop oder aber mit zwei KI-Begleitern.

Je nachdem für wen ihr euch entscheidet, hat das Einfluss auf die Geschichte des Spiels. Das Remake ist darüber hinaus mit neuen Story-Variationen ausgestattet, auch für diejenigen die das Original über Umwege gespielt haben, dürfte also etwas Neues dabei sein.

Komplett neues Kampfsystem

Komplett neu ist hingegen das Kampfsystem. Sobald wir Gegnern begegnen, springt das Geschehen in eine Arena und wir können uns frei bewegen sowie angreifen. Auf Knopfdruck können wir jetzt sogar springen, dem dreidimensionalem Raum sei Dank.

Ebenfalls neu hinzugekommen ist eine Art Bewertung, die nach jedem Kampf erfolgt. Je besser wir sind, desto höher ist die Belohnung.

Trials of Mana erscheint im Frühjahr 2020 für PS4, Nintendo Switch und PC.