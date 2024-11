Joel-Sprecher Troy Baker ist auch im nächsten Naughty Dog-Spiel dabei - Und das könnte die Bestätigung seiner Rückkehr für The Last of Us 3 bedeuten

Hinter Joel aus The Last of Us steckt Troy Baker, der wieder mit Naughty Dog zusammenarbeitet.

Habt ihr schon von dem US-amerikanischen Synchronsprecher Troy Baker gehört? Falls nicht, dann habt ihr ihn wahrscheinlich trotzdem schon in einem Videospiel sprechen hören. Er war schon Teil von vielen bekannten Games, wie etwa Protagonist Brooker DeWitt in BioShock Infinite oder Bösewicht Higgs aus Death Stranding.

Baker hat aber auch schon mehrfach mit Naughty Dog zusammengearbeitet, weswegen ihr ihn auch in der englischen Sprachausgabe von The Last of Us oder Uncharted gehört haben könntet.

Erneute Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog und Troy Baker bestätigt

Während Troy Baker in Uncharted den jüngeren Bruder von Nathan Drake, Sam Drake, synchronisiert, hat er in The Last of Us eine noch größere Rolle übernommen: Er ist die Stimme hinter Joel Miller.

Das ist neu: Das Magazin GQ berichtet in einem Artikel im Hinblick auf Bakers neuste Rolle als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis über den Werdegang des Synchronsprechers. Dabei fallen auch ein paar Worte über die Zukunft, die für Baker noch mehr Zusammenarbeit mit Naughty Dog bereithalten soll.

Achtung, Spoilergefahr: Im folgenden Abschnitt umschreiben wir einen großen Story-Spoiler zu The Last of Us Part 2. Wenn ihr das Spiel noch nachholen wollt oder lediglich die HBO-Serie schaut, solltet ihr den nächsten Abschnitt überspringen.

Wenn ihr die beiden The-Last-of-Us-Spiele kennt, dann wisst ihr, dass Joels Geschichte im zweiten Teil endet. Dennoch kann es durchaus sein, dass er im dritten Teil in Form von Rückblenden zurückkehrt. Wenn Baker potenziell mit an Bord ist, ist diese Möglichkeit durchaus vorhanden.

17:40 Das Last of Us 2-Remaster ist ein tolles Paket, doch der Name verspricht zu viel!

Während die Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog und Baker sich also im dritten Teil von The Last of Us zeigen könnte, ist es ebenfalls möglich, dass mit Troy Baker die erste Star-Besetzung für Neil Druckmanns nächstes Spiel bekannt geworden sein könnte.

Im Verlauf dieses Jahres hat sich Druckmann schließlich schon mehrfach über sein künftiges Projekt geäußert. Hier findet ihr einige Artikel, in denen wir auf GamePro über seine wichtigsten Aussagen berichtet haben:

An welchem Projekt Troy Baker und Naughty Dog da gerade zusammenarbeiten, wird sich in Zukunft herausstellen. Für Neil Druckmann ist aber klar: „Ich würde sofort wieder mit Troy zusammenarbeiten.“

Dass die Zusammenarbeit der beiden Früchte trägt, haben sie auch schon mehrfach bewiesen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Freut ihr euch auf ein Wiederhören mit Troy Baker und in welchem Projekt würdet ihr ihn am liebsten sehen?