'Ich habe ein Konzept für The Last of Us Part 3' - Neil Druckmann hat noch mehr zu erzählen und macht uns jetzt wieder Hoffnung

Neil Druckmann hat ein Konzept für TloU 3.

Kommt The Last of Us Part 3 oder nicht? Sicher können wir diese Frage aktuell nicht beantworten. Seit dem ursprünglichen Release von The Last of Us Part 2 kursieren mittlerweile zahlreiche Gerüchte und Hinweise im Netz – einige sprechen für einen dritten Serienteil, andere wiederum dagegen.

Was ist neu? Director Neil Druckmann lässt nun erneut die Hoffnung aufkommen, dass Ellies postapokalyptisches Abenteuer in Zukunft vielleicht doch fortgesetzt wird.

Das sagt Neil Druckmann jetzt über The Last of Us Part 3

Gestern ist "Grounded 2" erschienen, eine Doku über die Entstehung von The Last of Us Part 2, die ihr euch auf YouTube anschauen könnt. Darin äußert sich Druckmann auch zu einem möglichen dritten Serienteil und erklärt, dass er zumindest bereits ein Konzept des Spiels erarbeitet habe. Konkret sagt er:

Es gibt noch keine Story, aber ich habe dieses Konzept. Und das ist für mich genauso spannend wie Part 1 und 2. Es ist ein komplett eigenes Ding, es gibt aber einen roten Faden, der alle drei Spiele miteinander verbindet. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte zu erzählen. Neil Druckmann in Grounded II

Mehr zu einem möglichen dritten Teil sagt der Director nicht. Bedenkt außerdem, dass es sich hierbei keineswegs um eine offizielle Bestätigung von The Last of Us Part 3 handelt. Aber es ist erfreulich, dass Druckmann immerhin schon eine grobe Idee davon hat, wie es weitergehen könnte.

TloU 3 kommt nur, wenn es eine starke Story gibt: Anfang 2023 erklärte Druckmann gegenüber Buzzfeed, dass The Last of Us Part 3 nur dann in Entwicklung gehen würde, wenn Naughty Dog eine emotionale Geschichte zu erzählen hätte:

Unser Prozess ist derselbe wie bei Teil 2: Wenn uns eine fesselnde Geschichte mit einer universellen Botschaft und Aussage zur Liebe einfällt – genau wie beim ersten und zweiten Spiel – dann werden wir diese Geschichte erzählen. Wenn uns nichts einfällt, haben wir mit Teil 2 ein sehr starkes Ende.

Möglicher Release von The Last of Us Part 3 in weiter Ferne

Auch wenn sich Neil Druckmann bereits Gedanken zu The Last of Us Part 3 macht, heißt das nicht, dass das Spiel tatsächlich auch erscheint. Und falls er sich schließlich doch für eine Fortsetzung von Part 2 entscheidet, müssten wir wirklich geduldig sein. Zwischen The Last of Us und The Last of Us Part 2 lagen schließlich ganze sieben Jahre.

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

Am 19. Januar 2024 ist mit The Last of Us Part 2 Remastered eine überarbeitete Version des Sequels exklusiv für die PS5 erschienen. Neben grafischen Verbesserungen erwarten euch neue Inhalte wie der "Kein Zurück"-Modus, in dem ihr eure Kampf- und Stealth-Künste unter Beweis stellen könnt.

Was erhofft ihr euch von einem möglichen dritten Teil von The Last of Us?