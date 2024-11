Nächstes Spiel von Naughty Dog könnte eher erscheinen als gedacht - Neil Druckmann “arbeitet schon seit 2020 daran“

Was da im stillen Kämmerlein von Naughty Dog wohl gerade entwickelt wird?

Erinnert ihr euch noch an das Interview zwischen Sony und Neil Druckmann, das vor knapp einem halben Jahr erschienen ist? Während das aufgrund der arg freien Transkription zum Griff ins Klo wurde, äußerte sich der Co-Präsident von Naughty Dog nun in einem kleineren Rahmen über sein aktuelles Projekt. Wir blicken hoffnungsvoll auf das nächste Spiel des Studios, an dem seit dem Jahr 2020 gearbeitet wird.

Arbeit an nächstem Naughty Dog-Spiel begann 2020

Neil Druckmann hat inzwischen erneut über das Spiel gesprochen, an dem er unter anderem aktuell arbeitet. Dabei ist die Aussage gefallen, dass die Arbeit am Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen hat.

Dieses Mal war der Rahmen ein Gespräch bei Jewish Visionaries in Gaming, an dem auch Ken Levine teilgenommen hat, der vor allem für seine Arbeit an System Shock 2, BioShock und BioShock Infinite bekannt sein dürfte.

Ähnlich wie beim verpatzten Sony-Interview können wir mittlerweile nicht mehr das Originalvideo des Gesprächs schauen, weil es auf YouTube auf Privat gestellt wurde. Im Internet lässt sich aber das Thumbnail des Videos finden:

Neil Druckmann und Ken Levine sind auf dem Thumbnail des Videos zu erkennen. (Bild: Reddit / VFB-Fan93)

Außerdem melden sich im Internet Personen wie etwa X-User @alonabadi, die das Gespräch mitgehört haben:

User @alonabadi bestätigt, dass Neil Druckmann gesagt hat, seit dem Jahr 2020 an einem Spiel zu arbeiten – neben seinen Tätigkeiten für andere Projekte, wie etwa der zweiten Staffel der erfolgreichen HBO-Adaption von The Last of Us. Übrigens: Seine Mitarbeit an der TLoU-Staffel sei ebenfalls beinahe beendet. Wir halten gespannt die Augen offen.

Bisher liefert euch dieser erste Trailer einen Einblick in die zweite Staffel von The Last of Us:

2:07 The Last of Us-Serie: Der erste Trailer zur zweiten Staffel ist da und wir haben Gänsehaut

Neues Naughty Dog-Spiel: Was bedeutet das für den Release?

Wenn das nächste Spiel von Naughty Dog sich seit 2020 in Entwicklung befindet, könnte es durchaus eher erscheinen als gedacht. Weil die Spieleentwicklung in den letzten Jahren nicht nur immer teurer wird, sondern auch immer länger dauert, lässt sich ohne weitere Informationen wie etwa zum Genre keine genaue Einschätzung abgeben.

So behauptete Druckmann in einem anderen Interview aus diesem Jahr, dass Naughty Dog nicht für immer als das The-Last-of-Us-Studio bekannt sein wolle, sondern auch mit anderen Marken identifiziert werden wolle.

Deswegen auch die Arbeit an einer ganz neuen IP. Da kann es natürlich auch länger dauern, eine ganz neue Welt mit frischen Charakteren zu erschaffen, insbesondere wenn diese ähnlich viel Tiefgang wie Ellie und Co. aus The Last of Us haben sollen.

Während aktuell also eine genaue Einschätzung zum Veröffentlichungszeitraum des Spiels schwierig ist, macht die Information, dass die Arbeit daran bereits 2020 begonnen hat, Hoffnung, dass zumindest eine Ankündigung und weitere Informationen nicht allzu weit in der Zukunft liegen dürften.

