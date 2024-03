'Habe die Quittung: Twitch-Streamer zeigt Dragon's Dogma 2-Gameplay vor Release und glaubt, nichts illegales zu machen - wird direkt gesperrt

Dragon's Dogma 2 erscheint in wenigen Tagen, manche können wohl aber schon spielen.

Dragon's Dogma 2-Fans warten sehnsüchtig auf den Release des Rollenspiels in wenigen Tagen. Einige hatten aber offenbar Glück und konnten das Spiel schon etwas früher ergattern. Einer dieser Glücklichen davon hat das RPG dann sogar auf Twitch gestreamt – im festen Glauben, nichts illegales zu tun. Schließlich habe er die Quittung als Beweis und das alles sei total legal. Mit dem Ergebnis, dass sein Konto direkt gesperrt wurde.

Dragon's Dogma 2 kann von einigen offenbar schon gespielt werden

Darum geht's: Dragon's Dogma 2 setzt die das mittlerweile 12 Jahre alte Capcom-RPG fort und erscheint offiziell am 22. März, also in wenigen Tagen. Bis dahin müssen wir uns also eigentlich noch gedulden. Um euch die Wartezeit auf den Release zu versüßen, könnt ihr euch zum Beispiel dieses Video hier ansehen:

12:57 Unsere Video-Preview zu Dragon's Dogma 2: Liefert Capcom das RPG-Highlight 2024?

Schon im Verkauf? Ab und zu kommt es vor, dass manche Läden und Versandhändler das sogenannte "Streetdate" brechen. Das bedeutet, dass sie einen Titel schon vor dem eigentlichen Launch-Termin verkaufen. Dann steht das Spiel schon in den Regalen oder kommt vor dem offiziellen Release bei den Leuten zuhause an.

Auch bei Dragon's Dogma 2 ist das offenbar passiert. Aber nicht nur einen oder zwei Tage vorher, sondern wohl schon am Samstag, den 16. März. Das wären dann stolze sechs Tage vor dem offiziellen Release-Datum, beinahe eine ganze Woche. Zumindest hat ein Twitch-Streamer erklärt, bereits an diesem Datum seine Kopie von Dragon's Dogma 2 im Walmart-Supermarkt ergattert zu haben.

Streamer zeigt Dragon's Dogma 2-Gameplay vor Release, ist sich keiner Schuld bewusst und wird direkt gesperrt

"Nichts illegales, habe die Quittung": Der Twitch-Streamer justichor war der felsenfesten Überzeugung, dass es komplett in Ordnung sei, Dragon's Dogma 2 vor dem offiziellen Release auch zu streamen. Immerhin habe er das Spiel ganz legal gekauft, dafür auch die Quittung und könne seiner Meinung nach dann damit machen, was er wolle.

"Ich habe legal eine Kopie gekauft und auch die Quittung dafür. Es gibt überhaupt nichts illegales daran, wie ich spiele." (via: GamesRadar)

Dass er Dragon's Dogma 2 spielt, dürfte auch nicht unbedingt das Problem gewesen sein. Allerdings hat sich der Publisher Capcom aber sehr wohl daran gestört, dass justichor sein Spiel auch live gestreamt hat. Damit dürfte die Person hinter dem Twitch-Account eindeutig gegen die Nutzungsbestimmungen von Dragon's Dogma 2 und Twitch verstoßen haben.

Nach vier Stunden war Schluss: Während des Streams brach dieser plötzlich ab. Jetzt findet sich auf dem Account des Streamers nur noch ein Hinweis darauf, dass der Kanal aktuell nicht erreichbar beziehungsweise verfügbar sei, und zwar "aufgrund eines Verstoßes gegen die Community-Richtlinien oder die Nutzungsbedingungen von Twitch".

Was hat es gebracht? Nicht besonders viel. Offenbar wurden mittlerweile auch sämtliche Mirror-Reuploads des vierstündigen Gameplay-Streams wieder gelöscht. justichor konnte seine Zuschauer- und Abonnent*inen-Zahlen vervielfachen, dümpelt aber immer noch bei um die 200 Followern herum. Ob er vielleicht tatsächlich noch angezeigt wird und womöglich eine Geldstrafe zahlen muss, ist unklar.

Wie denkt ihr über die Aktion, findet ihr, der Streamer ist im Recht? Könnt ihr womöglich auch schon spielen?