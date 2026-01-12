Nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel gehört zu den besten, die ich je gezockt habe und ihr könnt es euch gerade richtig günstig schnappen

Im PlayStation Store gibt es gerade wieder einen großen Sale und wir haben ein Angebot für euch herausgesucht.

Samara Summer
12.01.2026 | 21:12 Uhr

Na, Lust auf ein bisschen Urlaubssstimmung? Na, Lust auf ein bisschen Urlaubssstimmung?

Bereits zu den Feiertagen gab es im PlayStation Store einen großen Sale, bei dem ihr euch viele Titel richtig günstig schnappen konntet. Dieser wurde kürzlich noch einmal um neuen Angeboten ergänzt, die jetzt noch gute zwei Wochen laufen. Wir haben wieder ein Spiel herausgesucht, das ihr unbedingt zocken solltet.

  • Spiel: Firewatch
  • Angebot: 3,99 Euro (statt 19,99 Euro, das sind 80% Rabatt)
  • gültig bis: 21. Januar 2026

Firewatch hat mich begeistert und am liebsten würde ich gleich wieder mit Henry losziehen

Firewatch ist ein Mystery-Adventure, das immer wieder genannt wird, wenn es um die Genre-Perlen geht – und das meiner Meinung nach völlig zurecht. Begeistert ihr euch für Spiele, bei denen es darum geht, tief in die Atmosphäre einzutauchen, die Story eines Charakters zu erleben und Geheimnissen nachzugehen, ist der Titel ein absolutes Muss.

Gerade jetzt im tristen deutschen Winter mit tauendem Schneematsch werde ich direkt wehmütig, wenn ich in den Trailer reinschaue. Firewatch kombiniert nämlich einen zeitlos hübschen Grafikstil mit einem denkbar (nicht im wörtlichen Sinne) coolen Setting: ein Nationalpark in Wyoming.

Protagonist Henry nimmt die Stelle als einsamer "Feuerwachmann" dort an, weil er dringend mal von seinem bisherigen Leben wegkommen muss. Warum das so ist, erfahrt ihr nach und nach, während ihr die Funkgespräche mit seiner Chefin Delilah verfolgt.

Die sind aber nicht nur aufschlussreich, sondern auch äußerst unterhaltsam geschrieben, und ihr habt an manchen Stellen auch die Möglichkeit mitzubestimmen, was Henry von sich gibt oder tut.

Aktuelle News:
PC-Spieler steckt sein Maus-Pad in die Waschmaschine und was am Ende rauskommt, sieht eher aus wie ein Haufen Kohle
von David Molke
"Er war immer dazu bestimmt, eine tragische Figur zu sein": Diesen Stranger Things-Fanliebling sollte von Anfang an ein böses Schicksal treffen
von Jonas Herrmann

Natürlich wird nicht nur geredet, schließlich ist Henry aus gutem Grund auf seinem Posten: Er muss nicht nur Ausschau nach gefährlichen Waldbränden halten, sondern sich auch jeder Menge kleinen und großen Ärgernissen im Nationalpark widmen. Dabei kommt er einer mysteriösen Geschichte auf die Spur.

Für wen ist Firewatch geeignet und für wen eher nicht?

Auf Opencritic hat Firewatch einen 80er-Wertungsschnitt erhalten. Wie ihr euch aber wahrscheinlich schon gedacht habt, solltet ihr hier keine Action oder überhaupt allzu tiefgreifendes, komplexes Gameplay erwarten. Das Spiel ist dann etwas für euch, wenn ihr Bock auf ein Story-Abenteuer habt.

Zudem hat mich das Ende der Mystery-Geschichte, der Henry auf den Grund geht, nicht komplett überzeugt. Das wurde für mich aber dadurch wieder wettgemacht, dass ich seine sehr bodenständige Story und die Beziehung zu Delilah einfach stark fand; gerade kombiniert mit der gemütlichen bis geheimisvollen Atmosphäre. Und falls das mit dem Wetter hier so weitergeht, werde ich mich vielleicht auch selbst noch mal in den Nationalpark verkrümeln.

Habt ihr Firewatch schon gezockt oder werdet ihr jetzt bei dem Angebot zugreifen?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Firewatch
Amazon
Firewatch
ab 19,98 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Firewatch

Firewatch

Genre: Adventure

Release: 09.02.2016 (PC, PS4), 30.09.2016 (Xbox One), 17.12.2018 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel gehört zu den besten, die ich je gezockt habe und ihr könnt es euch gerade richtig günstig schnappen

16.10.2022

Kurze Spiele im Game Pass: Für diese 7 großartigen Titel braucht ihr nur einen Abend

18.07.2021

Where the Heart Leads: Ein charmantes PS4-Exclusive für Fans von Firewatch

05.04.2018

Firewatch - Indie-Hit für Nintendo Switch angekündigt

21.02.2018

PlayStation Store - "Spiele unter 10 Euro"-Sale gestartet, Rabatt auf über 130 PS4-Spiele
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
PC-Spieler steckt sein Maus-Pad in die Waschmaschine und was am Ende rauskommt, sieht eher aus wie ein Haufen Kohle

vor 44 Minuten

PC-Spieler steckt sein Maus-Pad in die Waschmaschine und was am Ende rauskommt, sieht eher aus wie ein Haufen Kohle
Nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel gehört zu den besten, die ich je gezockt habe und ihr könnt es euch gerade richtig günstig schnappen

vor einer Stunde

Nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel gehört zu den besten, die ich je gezockt habe und ihr könnt es euch gerade richtig günstig schnappen
Er war immer dazu bestimmt, eine tragische Figur zu sein: Diesen Stranger Things-Fanliebling sollte von Anfang an ein böses Schicksal treffen

vor 2 Stunden

"Er war immer dazu bestimmt, eine tragische Figur zu sein": Diesen Stranger Things-Fanliebling sollte von Anfang an ein böses Schicksal treffen
Die Companions in Baldurs Gate 3 sind fantastisch, aber für Divinity will der Entwickler es noch besser machen - und weiß auch schon wie

vor 2 Stunden

Die Companions in Baldur's Gate 3 sind fantastisch, aber für Divinity will der Entwickler es noch besser machen - und weiß auch schon wie
mehr anzeigen