Nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel gehört zu den besten, die ich je gezockt habe und ihr könnt es euch gerade richtig günstig schnappen

Na, Lust auf ein bisschen Urlaubssstimmung?

Bereits zu den Feiertagen gab es im PlayStation Store einen großen Sale, bei dem ihr euch viele Titel richtig günstig schnappen konntet. Dieser wurde kürzlich noch einmal um neuen Angeboten ergänzt, die jetzt noch gute zwei Wochen laufen. Wir haben wieder ein Spiel herausgesucht, das ihr unbedingt zocken solltet.

Spiel: Firewatch

Angebot: 3,99 Euro (statt 19,99 Euro, das sind 80% Rabatt)

3,99 Euro (statt 19,99 Euro, das sind 80% Rabatt) gültig bis: 21. Januar 2026

Firewatch hat mich begeistert und am liebsten würde ich gleich wieder mit Henry losziehen

Firewatch ist ein Mystery-Adventure, das immer wieder genannt wird, wenn es um die Genre-Perlen geht – und das meiner Meinung nach völlig zurecht. Begeistert ihr euch für Spiele, bei denen es darum geht, tief in die Atmosphäre einzutauchen, die Story eines Charakters zu erleben und Geheimnissen nachzugehen, ist der Titel ein absolutes Muss.

Gerade jetzt im tristen deutschen Winter mit tauendem Schneematsch werde ich direkt wehmütig, wenn ich in den Trailer reinschaue. Firewatch kombiniert nämlich einen zeitlos hübschen Grafikstil mit einem denkbar (nicht im wörtlichen Sinne) coolen Setting: ein Nationalpark in Wyoming.

Protagonist Henry nimmt die Stelle als einsamer "Feuerwachmann" dort an, weil er dringend mal von seinem bisherigen Leben wegkommen muss. Warum das so ist, erfahrt ihr nach und nach, während ihr die Funkgespräche mit seiner Chefin Delilah verfolgt.

Die sind aber nicht nur aufschlussreich, sondern auch äußerst unterhaltsam geschrieben, und ihr habt an manchen Stellen auch die Möglichkeit mitzubestimmen, was Henry von sich gibt oder tut.

Natürlich wird nicht nur geredet, schließlich ist Henry aus gutem Grund auf seinem Posten: Er muss nicht nur Ausschau nach gefährlichen Waldbränden halten, sondern sich auch jeder Menge kleinen und großen Ärgernissen im Nationalpark widmen. Dabei kommt er einer mysteriösen Geschichte auf die Spur.

Für wen ist Firewatch geeignet und für wen eher nicht?

Auf Opencritic hat Firewatch einen 80er-Wertungsschnitt erhalten. Wie ihr euch aber wahrscheinlich schon gedacht habt, solltet ihr hier keine Action oder überhaupt allzu tiefgreifendes, komplexes Gameplay erwarten. Das Spiel ist dann etwas für euch, wenn ihr Bock auf ein Story-Abenteuer habt.

Zudem hat mich das Ende der Mystery-Geschichte, der Henry auf den Grund geht, nicht komplett überzeugt. Das wurde für mich aber dadurch wieder wettgemacht, dass ich seine sehr bodenständige Story und die Beziehung zu Delilah einfach stark fand; gerade kombiniert mit der gemütlichen bis geheimisvollen Atmosphäre. Und falls das mit dem Wetter hier so weitergeht, werde ich mich vielleicht auch selbst noch mal in den Nationalpark verkrümeln.

Habt ihr Firewatch schon gezockt oder werdet ihr jetzt bei dem Angebot zugreifen?