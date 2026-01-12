Die Companions in Baldur's Gate 3 sind fantastisch, aber für Divinity will der Entwickler es noch besser machen - und weiß auch schon wie

Vor allem die Beziehungen zwischen den Companions sind ein Punkt, mit dem Larian in BG3 wohl noch nicht so ganz zufrieden war.

Eleen Reinke
12.01.2026 | 20:00 Uhr

Besser als Schattenherz? Für Divinity will Larian bei den Companions wohl noch einen draufsetzen. Besser als Schattenherz? Für Divinity will Larian bei den Companions wohl noch einen draufsetzen.

Baldur's Gate 3 macht eine ganze Menge richtig, aber besonders die Companions sind oft wirklich gut geschrieben. Entwickler Larian sieht dabei aber noch mehr Potenzial und will es wohl beim nächsten Spiel Divinity direkt besser machen. Das Team verrät sogar, an welchen Stellschrauben sie konkret drehen wollen.

So sollen die Companions in Divinity besser werden

Bei einem AMA (kurz für: Ask Me Anything, also eine offene Fragerunde) auf Reddit hat sich das Team von Larian vor Kurzem den brennenden Fragen der Community gestellt. Ein Fan kam dabei auch auf das Writing zu sprechen und wollte wissen, was der Entwickler bei der Geschichte und Erzählweise im Vergleich zu vorherigen Spielen verbessern wollen würde.

Video starten 3:22 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Senior Writer Kevin VanOrd meldete sich daraufhin direkt selbst zu Wort. In seiner Antwort verrät er, dass besonders die Beziehungen zwischen den Companions seiner Meinung nach noch besser sein könnten. Und nennt auch direkt ein paar Wege, wie das zu bewerkstelligen wäre:

"Die Beziehungen zwischen den Companions. Zuerst einmal wollen wir mehr Interaktionen zwischen den Companions – nicht nur mit mehr und besseren Neckereien und Gesprächen, sondern sie sollen auch tiefere Bindungen zueinander entwickeln, genauso wie sie es mit dem Spielercharakter tun."

Daneben gibt es aber noch einen zweiten Punkt, bei dem der Senior Writer noch Luft nach oben sieht. Baldur's Gate 3-Fans werden vielleicht direkt wissen, was dahinter steckt:

"Zweitens wollen wir die Freundschaft und Romanzen mit dem Spielercharakter subtiler intensivieren, damit sich das Aufbauen der Beziehung natürlich anfühlt."

Divinity wirft das unbeliebteste Feature seines Vorgängers über Bord und jetzt hab ich direkt noch mehr Bock auf das Rollenspiel
von Kevin Itzinger
Baldur's Gate 3-Studio Larian mochte eine Sache an ihrem Spiel die ganze Zeit nicht - "wir waren einfach nicht begeistert"
von Eleen Reinke
Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3
von Samara Summer

Manch Fan erinnert sich hier vielleicht an BG3-Speedruns, die innerhalb von unter drei Minuten nach Spielstart schon die erste Sexszene ausgelöst haben. Oder daran, wie Gale vor den ersten Patches sehr schnell davon überzeugt war, dass wir eine Beziehung mit ihm eingegangen sind.

Larian hat später mit Patches an diesen Punkten gearbeitet, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass sie für das nächste Spiel noch mehr Fokus auf die Companions legen wollen.

Die Community sieht das in den Kommentaren auf jeden Fall ähnlich. User freddiec0 fasst das ganz gut zusammen: "Companion-Interaktionen ist das, was ich mir am meisten von Divinity wünsche, das ist also Musik in meinen Ohren. Eines meiner liebsten Dinge bei BioWare-Spielen ist auch, dass die Gruppenmitglieder unabhängig vom Spielercharakter Beziehungen entwickeln."

Was ist euer größter Wunsch an Divinity und wo seht ihr Verbesserungspotential gegenüber Baldur's Gate 3?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Divinity

Divinity

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Die Companions in Baldur's Gate 3 sind fantastisch, aber für Divinity will der Entwickler es noch besser machen - und weiß auch schon wie

vor einem Tag

Divinity wirft das unbeliebteste Feature seines Vorgängers über Bord und jetzt hab ich direkt noch mehr Bock auf das Rollenspiel

vor 2 Wochen

Baldur's Gate 3-Studio Larian mochte eine Sache an ihrem Spiel die ganze Zeit nicht - "wir waren einfach nicht begeistert"

vor 3 Wochen

Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3

vor 3 Wochen

Divinity wird kein Baldur's Gate 4 und auf diese Unterschiede solltet ihr euch gefasst machen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Die Companions in Baldurs Gate 3 sind fantastisch, aber für Divinity will der Entwickler es noch besser machen - und weiß auch schon wie

vor 16 Minuten

Die Companions in Baldur's Gate 3 sind fantastisch, aber für Divinity will der Entwickler es noch besser machen - und weiß auch schon wie
Dieses LEGO-Set gab es nur schlappe 68-mal und trotzdem ist es nicht das seltenste

vor 31 Minuten

Dieses LEGO-Set gab es nur schlappe 68-mal und trotzdem ist es nicht das seltenste
Stardew Valley-Glaubensfrage: Pilze oder Fledermäuse in der Höhle? Fans diskutieren bis heute und das solltet ihr beachten

vor einer Stunde

Stardew Valley-Glaubensfrage: Pilze oder Fledermäuse in der Höhle? Fans diskutieren bis heute und das solltet ihr beachten
PC-Spieler zeigt seinen Handwärmer für Shooter und die Community sagt: Würde nicht in die Nähe davon kommen

vor einer Stunde

PC-Spieler zeigt seinen Handwärmer für Shooter und die Community sagt: Würde nicht in die Nähe davon kommen
mehr anzeigen