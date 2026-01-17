Typ findet komplett zerschrotteten Gammel-GBA, den wir direkt in den Müll geworfen hätten - Tage später ist er kaum wiederzuerkennen

So sieht er aus, der Game Boy Advance, dem übel mitgespielt wurde (Bild: reddit.com/user/kliklek/).

Eigentlich ist der Game Boy Advance (GBA), den ihr oberhalb dieser Zeilen auf dem Artikelbild sehen könnt, in einem solch schlechten Zustand, dass wir ihn wahrscheinlich schon komplett abgeschrieben hätten. Aber wie so oft zählen auch hier die inneren Werte, und es lohnt sich ganz offensichtlich, hier noch einmal Zeit und Geld zu investieren. Das Ergebnis kann sich nämlich wirklich sehen lassen.

Wir hätten nicht gedacht, dass dieser GBA wieder so hübsch aussehen kann

Wo genau der Reddit-User kliklek den "ungewollten, beschädigten" Game Boy Advance herhat, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass dieses Gerät in einem wirklich fürchterlichen Zustand war. Das Display war komplett zerkratzt, dasselbe galt für den Rest des GBAs. Wie gesagt: Er wirkte auf den ersten Blick wirklich komplett unbrauchbar.

Aber davon hat sich dieser Nintendo-Enthusiast und Bastler zum Glück nicht abhalten lassen, ganz im Gegenteil. Die Wiederbelebung des arg mitgenommenen Geräts hat er auf Reddit dokumentiert.

Hier könnt ihr euch den ganzen Prozess als beeindruckende Foto-Lovestory mit Vorher-Nachher-Vergleich ansehen. Die Entwicklung sieht wirklich bemerkenswert aus:

Was genau wurde da gemacht? Um dem alten Game Boy wieder neues Leben einzuhauchen, wurden in erster Linie natürlich der Bildschirm und die äußere Hülle ausgetauscht. Zum Einsatz kamen ein gebrauchter, aber noch völlig intakter Screen sowie eine schicke, grün leuchtende GBA-Shell. Zusätzlich wurde auch noch das Motherboard des Handhelds "gewaschen", wie der Reddit-User schreibt.

Jetzt erstrahlt der einst arg hinüber wirkende Game Boy Advance in neuem Glanz. Die leicht durchsichtige Hülle steht ihm sehr gut zu Gesicht und ganz offensichtlich funktioniert das Innenleben auch noch tadellos. Jedenfalls kann auf dem GBA jetzt wieder gezockt werden und das Teil sieht so schick aus, dass wir es auch gern hätten.

Wir hoffen, dass dieses Schmuckstück jetzt nicht einfach verkauft wird (was angesichts der Qualität dieser Wiederbelebung aber natürlich gut klappen würde), sondern dass darauf gespielt wird. Für den GBA gibt es mit den Metroid-, Castlevania- und Pokémon-Spielen sowie mit Donkey Kong und diversen Zelda-Titeln haufenweise sehr empfehlenswerte Games, die einen Blick wert sind.

Jetzt seid ihr dran: Habt ihr noch einen GBA und in welchem Zustand ist der? Welche Spiele würdet ihr empfehlen?