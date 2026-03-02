PC-Spieler wehrt sich monatelang gegen Windows-11-Upgrade – als er kurz unter der Dusche ist, installiert sich die neue Version einfach von selbst

Windows 11 ist nicht unbedingt für alle etwas. Daher sollte man schon ein Recht darauf haben, Windows 10 zu behalten.

Viele Windows-10-User kennen die Hinweise inzwischen: Pop-ups, Erinnerungen und zunehmend deutliche Meldungen, dass der Support für Windows 10 ausläuft. Doch ein Reddit-Beitrag zeigt, wie schnell aus sanftem Drängen gefühlter Kontrollverlust werden kann – wenn sich ein Update installiert, das man eigentlich konsequent ablehnt.

Wasser, Seife, Windows 11

Im Subreddit r/pcmasterrace schildert User djseifer, dass er seit Monaten regelmäßig Upgrade-Aufforderungen von Windows erhalte. Jedes Mal habe er die Installation abgelehnt. Zuletzt seien sogar “Update installieren“-Optionen direkt neben den Herunterfahren- und Neustart-Buttons aufgetaucht.

Dann ließ er seinen PC für rund 30 Minuten unbeaufsichtigt laufen. Als er zurückkam, habe sein Computer bereits mit der Installation von Windows 11 begonnen.

Gerade für viele User auf r/pcmasterrace ist das Thema Zwangsupdate schon länger ein Reizpunkt. Einige versuchen mit Registry-Einträgen oder BIOS-Einstellungen ein Upgrade zu verhindern – oder zumindest die ständigen Erinnerungen loszuwerden.

Andere wiederum reagieren mit Humor. Die Löung sei natürlich, einfach nicht duschen zu gehen, wie es scherzhaft in den Kommentaren heißt.

Warum Windows 11 für viele ein Reizthema bleibt

Der offizielle Support für Windows 10 läuft aus und das Upgrade ist kostenlos. Eigentlich sollte es also keinen besseren Zeitpunkt geben, um umzusteigen, oder?

Dennoch bleibt Windows 11 umstritten. Kritisiert werden unter anderem:

vorinstallierte Apps und Bloatware

starke OneDrive-Integration

neue KI-Funktionen

Änderungen an Taskleiste und Bedienlogik



Technisch bringt Windows 11 durchaus Verbesserungen. Doch viele User möchten selbst entscheiden, wann sie wechseln. Das zunehmend aggressive Drängen auf ein Upgrade sorgt dabei eher für Frust als für Motivation.

Ob es sich im geschilderten Fall um ein Missverständnis, eine automatisch bestätigte Option oder ein besonders penetrantes Update-Verhalten handelt, lässt sich von außen nicht abschließend beurteilen. Mit dem nahenden Support-Ende von Windows 10 dürfte der Druck jedoch weiter steigen.

Bleibt ihr bei Windows 10, solange es geht – oder seid ihr schon freiwillig auf Windows 11 umgestiegen?