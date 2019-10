Ubisoft arbeitet an Crossplay für alle eigenen PvP-Spiele

Ubisoft will alle eigenen PvP-Spiele mit Crossplay ausstatten. An den entsprechenden Plänen beziehungsweise deren Umsetzung werde sogar schon gearbeitet. Das bedeutet, dass ihr bald Plattform-übergreifend Rainbow Six: Siege und Co zocken könnt. Und zwar mit all euren Freunden, egal ob die auf der PS4, Xbox One oder am PC spielen.

Brawlhalla war nur der Anfang: Crossplay soll für alle PvP-Titel von Ubisoft kommen

Crossplay auf dem Vormarsch. Wie Rocket League, Fortnite und zuletzt Call of Duty: Modern Warfare zeigen, erfreut sich Crossplay enormer Beliebtheit. Nicht nur zwischen PS4, Xbox One und dem PC, sondern bei vielen Titeln auch mit iOS und Android-Geräten.

Auch in Ubisoft-Spielen: Wie Ubisofts CEO Yves Guillemot im Rahmen des Earnings-Calls zum zweiten Quartal (via Gamesindustry) erklärt, plane das Unternehmen, Crossplay in allen PvP-Spielen einzubauen.

In Brawlhalla und dem World Dance Floor-Modus von Just Dance funktioniert Crossplay bereits.

"Unser Ziel ist, im Lauf der Zeit Crossplay in all unsere PvP-Spiele zu bringen, die wir haben. Das ist schon auf einem guten Weg."

Fortnite-Crossplay war ein Meilenstein, ist aber bei vielen unbeliebt

Welche PvP-Titel von Ubisoft könnten damit gemeint sein?

"Alle PvP-Spiele"? Ubisoft will die Funktion laut eigener Aussage in allen PvP-Spielen implementieren, die sie haben. Da gibt es zumindest eine Handvoll von Titeln, die sofort ins Auge stechen. Die folgenden Titel könnten damit gemeint sein:

Das wirkt wahrscheinlich: Rainbow Six: Siege stellt aktuell zweifellos Ubisofts erfolgreichsten und spannendsten PvP-Titel dar. Dass der Taktik-Shooter Crossplay spendiert bekommt, erscheint also sehr realistisch. Auch For Honor genießt unter Fans einen sehr guten Ruf und konzentriert sich auf PvP.

Bei The Division 2 und Ghost Recon: Breakpoint sieht die Sache hingegen anders aus. Beide Titel gelten nicht unbedingt als klassische PvP-Spiele, hier steht eigentlich der PvE im Fokus. Nichtsdestotrotz könnten die Titel auch abseits ihrer PvP-Elemente und -Modi von Crossplay profitieren.

Für welche Ubisoft-Spiele wünscht ihr euch Crossplay?

Ghost Recon: Breakpoint - Screenshots ansehen