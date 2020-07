Ubisoft Forward: Uhrzeit, Livestream & Spiele - Alle Infos zum Event

Die E3 2020 findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht statt, einige Publisher stampfen deshalb eigene Events aus dem Boden. So auch die Assassin's Creed- und Far Cry-Macher, die im Rahmen von "Ubisoft Forward" Neuankündigungen und Updates ihrer Titel versprechen. Bei GamePro findet ihr alle Infos zum Event.

Datum und Uhrzeit von Ubisoft Forward - Wann geht's los?

Datum: 12. Juli 2020 (Sonntag)

Uhrzeit: 21 Uhr (Beginn der Haupt-Show)

GamePro.de begleitet das Ubisoft Forward-Event am Sonntag live für euch. Alle wichtigen Infos, Trailer, Updates und Neuankündigungen findet ihr dann ausführlich auf unserer Website. Also seid dabei!

Der komplette Programmplan:

Pre-Show (20:00 Uhr bis 21:00 Uhr) : Eine Stunde vor dem Haupt-Event will Ubisoft unter anderem neue Infos zu Just Dance 2020 und The Division 2 bekannt geben.

: Eine Stunde vor dem Haupt-Event will Ubisoft unter anderem neue Infos zu Just Dance 2020 und The Division 2 bekannt geben. Main-Show (21:00 Uhr bis 21:45 Uhr): Der Hauptteil von Ubisoft Forward - Hier soll es unter anderem neue Infos zu Ubis kommenden Blockbustern geben.

Der Hauptteil von Ubisoft Forward - Hier soll es unter anderem neue Infos zu Ubis kommenden Blockbustern geben. Post-Show (ab 21:45 Uhr): Ein Zusatzprogramm im Anschluss des Events, bei dem noch nicht klar ist, was genau dort gezeigt oder besprochen werden soll.

Wo finde ich den Livestream zu Ubisoft Forward?

Den Livestream könnt ihr euch ab 20 Uhr auf dem offiziellen Youtube- sowie auf dem offiziellen Twitch-Channel von Ubisoft ansehen. Ihr könnt den Stream auch direkt hier bei uns live verfolgen:

Assassin's Creed Valhalla & mehr: Diese Spiele zeigt Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla - Während des Ubisoft Forward-Livestreams soll es neue Infos zum Wikinger-Abenteuer geben. Wir gehen von Gameplay aus, nachdem bereits zwei Clips im Netz geleakt sind. GamePro konnte AC Valhalla im Vorfeld des Events außerdem bereits anspielen und wird am 12. Juli eine ausführliche Preview veröffentlichen.

Watch Dogs Legion - Zum neuen Watch Dogs erwarten uns ebenfalls neue Infos. Möglich wäre die Bekanntgabe eines neuen Release-Termins sowie weiteres Gameplay, nachdem es in letzter Zeit Still ums Hacker-Abenteuer geworden ist. Watch Dogs Legon konnte GamePro ebenfalls im Vorfeld anspielen. Unsere Preview lest ihr am 12. Juli auf unserer Website.

Hyper Scape - Vor einigen Tagen hat Ubisoft mit Hyper Scape einen kostenlosen Battle Royale-Shooter enthüllt. Infos dazu erfahren wir ebenfalls im Zuge des Livestreams.

Wird Far Cry 6 enthüllt?

Auf der offiziellen Website verspricht Ubisoft zudem "ein paar Überraschungen".Womöglich verbirgt sich dahinter Far Cry 6, dazu häuften sich in den letzten Tagen nämlich die Gerüchte. Der nächste Teil der Shooter-Reihe wurde nämlich vor Kurzem im PS Store geleakt.

Schaut ihr euch Ubisoft Forward an? Was sind eure Erwartungen an das Event, worauf freut ihr euch am meisten?