Nächste Ubisoft Forward und Skull & Bones-Event stehen fest

Ubisoft war mit keiner eigenen Show beim E3-Alternativprogramm des Summer Game Fest vertreten. Auf neue große Ankündigungen und Updates warten wir daher immer noch. Auf einen Rundumschlag in Form einer Ubisoft Forward müssen wir uns zwar weiterhin gedulden, aber immerhin wissen wir nun, wie lange noch. Eine neue Show wurde nämlich heute angekündigt, allerdings erst für den September. Dafür erwartet uns noch diese Woche ein Forward Spotlight-Event zum Piratenspiel Skull & Bones.

Wann finden die Events statt?

Skull & Bones Spotlight: 7. Juli um 20 Uhr

7. Juli um 20 Uhr Ubisoft Forward: 10. September um 21 Uhr

Ubisoft holt Skull & Bones mit Event aus der Versenkung

Auf das Ubisoft Forward Spotlight zu Skull & Bones haben sicherlich viele gewartet, die schon damals zur Enthüllung auf der E3 2017 von der Idee angetan waren, aus den Schiffskämpfen von Assassin's Creed 4: Black Flag ein eigenständiges Spiel zu machen. Allerdings lässt sich Ubisoft Singapur seitdem viel Zeit, da sie das Spiel komplett überarbeiten wollen. Nach mehreren Verschiebungen stellte sich irgendwann die Frage, ob Skull & Bones überhaupt noch kommt, was Ubisoft mit einem "zu teuer, um zu scheitern" kommentierte.

Mit der Ankündigung des Events dürfte nun aber auch der letzte Zweifel beseitigt sein. Diesen Donnerstag, also am 7. Juli, bekommen wir Skull & Bones wieder zu Gesicht. In einer Mitteilung zum Event heißt es:

Das erste Ubisoft Forward Spotlight zu Skull and Bones bietet einen tiefen Einblick in das bevorstehende Open-World-Piratenspiel für mehrere Spieler, das vom Indischen Ozean während des goldenen Zeitalters der Piraterie inspiriert wurde.

Wo kann ich das Skull & Bones-Event live verfolgen? Den Stream zum Spotlight könnt ihr euch am 7. Juli um 20 Uhr entweder auf dem YouTube-Kanal von Ubisoft oder auf Twitch anschauen.

Ihr habt bei der langen Verschiebung Skull & Bones nicht mehr so gut in Erinnerung? Dann könnt ihr euch hier nochmal den Cinematic Trailer anschauen, der trotz spielerischer Anpassungen im Kern vermittelt, dass und wuchtige Seeschlachten erwarten:

Weitere Spiele zeigt Ubisoft im September

Die reguläre Ubisoft Forward, bei der mehrere Spiele gezeigt werden, findet dagegen erst am 10. September statt, also einige Tage nach der gamescom 2022. Was genau gezeigt wird, dazu gibt Ubisoft in der Pressemitteilung keine Hinweise.

Möglich wären ein Lebenszeichen von Beyond Good & Evil 2, Avatar: Frontiers of Pandora und The Division: Heartland. Zu Assassin's Creed wird es die großen Neuigkeiten dagegen eher im separaten Jubiläums-Stream zum Franchise geben, der ebenfalls im September stattfinden soll. Zudem könnte es etwas zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope geben, das am 20. Oktober für die Switch erscheint.

Wie kann ich die Ubisoft Forward verfolgen? Die Show könnt ihr euch ebenfalls auf Ubisofts Kanälen von YouTube und Twitch anschauen. Über Ubisoft.de/Forward könnt ihr sogar die Sprach- und Barrierefreiheitsoptionen einstellen.

Was erwartet ihr von den Shows? Interessiert euch Skull & Bones überhaupt noch?