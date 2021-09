Umfrage: Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt ihr?

Bevor wir überhaupt den ersten Schritt in einem neuen Spiel machen, müssen wir zunächst eine überaus wichtige Entscheidung treffen: Welcher Grad der Herausforderung soll es heute sein? Mit wenigen Ausnahmen lassen uns Entwickler heutzutage die Qual der Wahl. Immer häufiger gibt es sogar einen Story-Modus, in dem Kämpfe zur Nebensache werden.



In unserer dieswöchigen GamePro-Umfrage wollen wir daher zum einen von euch wissen, für welchen Schwierigkeitsgrad ihr euch für gewöhnlich entscheidet. Zum anderen aber auch, ob sich diese Wahl im Laufe der Jahre verändert hat.

Leicht, normal oder schwer?

Auf "normal" finden wir stets den Schwierigkeitsgrad, der laut Entwickler ein ausgewogenes Spielerlebnis bietet. Fordernde Kämpfe mit starken aber nicht übermächtigen Gegnern. Auf "leicht" haben wir was die Gesundheit unserer Spielfigur oder die Widerstandsfähigkeit der Gegner anbelangt meist einen Bonus, während sich das Blatt auf "schwer" wendet. Uns trennen nur wenige Treffer vom Ableben und jede Entscheidung sollte sorgsam getroffen werden.

Doch immer häufiger finden wir in Spielen wie zuletzt in Zoinks Lost in Random auch einen Story-Modus, der die Scharmützel zur Nebensache macht, wir uns voll und ganz auf die Geschichte konzentrieren können.

Verratet uns hier, welches Spielerlebnis ihr für gewöhnlich bevorzugt:

Wir würden uns zudem freuen, wenn ihr eure Entscheidung in den Kommentaren begründet. Auch wäre es sehr interessant zu erfahren, ob und wie sich die Wahl über die Jahre bei euch verändert hat.



