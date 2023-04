Dark Souls, Elden Ring und Co. - Eure liebsten Souls-Spiele sind...?

Bloodborne oder... ? Welche sind eure liebsten Souls-Spiele?

Von Demon's Souls über Sekiro bis hin zu Elden Ring – Allein FromSoftware hat inzwischen so viele und so unterschiedliche Soulslikes herausgebracht, dass es gar nicht so leicht fällt, sich für die besten zu entscheiden. Dazu kommen Soulslikes von anderen Studios, wie etwa die Nioh-Reihe von Team Ninja.

Wir wollen von euch wissen, welche Genre-Titel eure liebsten sind.

Welche Souls-Spiele sind eure Favoriten?

Wir stellen euch hier eine ganze Reihe Soulslikes zur Wahl, darunter nicht nur die Titel von FromSoftware, sondern auch andere AAA- und AA-Spiele. Indies haben wir nicht mit aufgenommen, da die Liste sonst extrem lang werden würde. Da es aber in dem Bereich auch viele empfehlenswerte kleinere Titel gibt, dürft ihr uns diese gerne in den Kommentaren nennen.

Keine Sorge übrigens! Bei unserer Umfrage müsst ihr euch nicht für ein einziges Spiel entscheiden. Ihr könnt drei Titel auswählen.

Die Wahl kann sogar bei drei Antwortmöglichkeiten richtig schwerfallen. Zwar haben Souls-Spiele viele Gemeinsamkeiten wie knackige Bosskämpfe und die Gefahr, eure hart erarbeiteten Erfahrungspunkte zu verlieren, wenn wir sie nicht am Todesort wieder einsammeln, aber trotzdem spielen sie sich ziemlich unterschiedlich.

Während Sekiro und Wo Long beispielsweise stark auf Pariermechaniken setzen und ihr vor allem die Haltung eurer Gegner brechen müsst, um starke Konter auszuteilen, geht es in der Dark Souls-Reihe eher darum, direkt Schaden zu verursachen.

Wer eine klassisch erzählte Story mit cinematischen Cutscenes bevorzugt, greift außerdem weniger zu FromSoftware-Spielen, sondern womöglich lieber zu Fallen Order. Genau wie Steelrising bietet dieses Spiel zudem Einstellungen zur Schwierigkeit.

Auch in Sachen Setting ist für jeden Geschmack etwas dabei: Dark Fantasy, feudales Japan, viktorianische Lovecraft-Anleihen, Französische Revolution oder Anime-Stil. Welche Titel also eure liebsten sind, dürfte nicht nur von den Spielmechaniken abhängen, obwohl die in diesem Genre natürlich im Mittelpunt stehen.

Aber verratet uns doch gerne in den Kommentaren, für welche Titel ihr abgestimmt habt und welche Gründe es dafür gab. Wir sind gespannt!