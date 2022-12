Elden Ring-Fans aufgepasst: Die 8 spannendsten kommenden Action-RPGs und Souls-Spiele

Habt ihr euch hundert Stunden oder mehr durchs Zwischenland von Elden Ring geschlagen und sucht jetzt nach dem nächsten möglichen Action-RPG-Hit? Oder seid ihr ganz allgemein Souls-Fans und wollt euch die spannendsten kommenden Genre-Titel vormerken? Da haben wir genau die richtige Auswahl an vielversprechenden Titeln für euch.

In dieser Liste findet ihr Soulslikes, aber auch Action-RPGs, die wohl etwas verzeihlicher sind oder bei denen noch nicht klar ist, wie viel Inspiration sie aus den FromSoftware-Spielen gezogen haben. Auf viele der spannenden Titel dürft ihr euch übrigens schon 2023 freuen.

Wo Long: Fallen Dynasty

13:11 Wo Long: Fallen Dynasty - Vorschau-Video zum neuen Action-Fest der Nioh-Macher

Release-Datum: 03. März 2023

03. März 2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Wo Long: Fallen Dynasty ist das nächste Actionspiel der Nioh-Macher*innen, Team Ninja. Letztere Reihe gilt als eine der besten FromSoftware-Alternativen, die vor allem mit den coolen Boss-Designs überzeugt - vom Schwertkämpfer bis zum großen Monster. Wo Long übernimmt zwar manche Elemente, bringt aber auch ganz frische Gameplay-Ideen mit.

Das macht das Spiel für Nioh- oder Souls-Fans erst mal gewöhnungsbedürftig, aber mit vielen Möglichkeiten, die Spielweise anzupassen, auch einsteigerfreundlicher. Die Kämpfe bleiben zwar ziemlich knackig und verlangen schnelle, präzise Reaktionen; dafür verliert ihr beim Tod jedoch nur die Hälfte der Erfahrungspunkte und könnt euch Hilfe von echten Spieler*innen oder NPCs holen.

Spielerisch erinnert Wo Long etwas an Sekiro: Shadows Die Twice, weil Paraden in den Gegenüberstellungen eine wichtige Rolle spielen. Was das Settinng angeht, so geht es allerdings nicht nach Japan, sondern nach China; genauer gesagt: ins historische China, dem eine Menge mythologische Elemente beigemischt wurden.

Atlas Fallen

2:56 Atlas Fallen - Trailer zum neuen Action-RPG von Deck13 zeigt spektakuläre Sandmagie

Release-Datum: 2023

2023 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Bei Atlas Fallen handelt es sich ebenfalls um eine neue IP eines Teams mit Souls-Erfahrung. Hinter dem Spiel stecken nämlich die The Surger-Macher*innen, Deck 13 Interactive. Auch das neue Action-RPG soll uns mit den Kämpfen so richtig fordern, uns aber in einer semi-offenen Spielwelt jedoch auch vielfältige Möglichkeiten geben, wie wir Herauforderungen angehen. Zudem können wir wahlweise im Koop zocken.

Im Gegensatz zur The Surge-Reihe schickt uns Atlas Fallen in eine Fantasywelt, in der die Götter Raubbau an der Natur betreiben und die Zerstörung überall sichtbar ist. Die Menschheit wird von ihnen durch Sandmagie unterdrückt. Aber natürlich können wir uns dagegen wehren, nämlich mit einem magischen Handschuh, mit dem wir Waffen herbeizaubern können. Diese lassen sich auch noch transformieren. In unsere Spielvorstellung erfahrt ihr mehr.

Flintlock: Siege of Dawn

2:00 Flintlock - Neuer Trailer zeigt rasante Kampfaction und Tierbegleiter Enki

Release-Datum: 1. Quartal 2023

1. Quartal 2023 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Und mit Flintlock: The Siege of Dawn wären wir schon beim nächsten Spiel von einem Team mit Soulslike-Erfahrung. Allerdings unterscheidet sich der andere bekannte Genre-Titel von A44 optisch gewaltig vom kommenden Spiel: Es handelt sich nämlich um Ashen. In ihrem neuen Souls-Spiel Flintlock setzen die Entwickler*innen auf einen weitaus realistischeren und detailierteren Look.

Protagonistin Nor Vanek muss sich in ihrem Abenteuer den Göttern ihrer Welt stellen. Dabei setzt sie neben einer Axt auch eine Muskete ein, also ähnlich wie wir das aus Bloodborne kennen. Daneben steht ihr aber auch noch ein ebenso niedlicher wie nützlicher Tierbegleiter zur Seite. Das fuchsartige Wesen Enki unterstützt uns im Kampf mit magischen Angriffen und hilft uns bei der Erkundung dabei, rasant durch die Lüfte zu gleiten.

Eine Besonderheit an Flintlock ist, dass der Titel einsteigerfreundlicher als so manch anderes Souls-Spiel werden dürfte. Es lässt uns nämlich beispielsweise anfangs unseren Schwierigkeitsgrad wählen. Hier erfahrt ihr mehr.

Rise of the Ronin

1:42 Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Release-Datum: 2024

2024 Plattformen: PS5

Noch ein Spiel von Team Ninja hat es in die Liste geschafft, nämlich Rise of the Ronin. Auf diesen Titel müssen wir allerdings noch etwas länger warten. Das Spiel ist zwar schon seit sieben Jahren in Entwicklung, soll aber erst 2024 erscheinen. Die Entwickler*innen haben sich hier auch viel vorgenommen: Im Gegensatz zur Nioh-Reihe und Wo Long bekommt der Titel eine Open World.

Wir schlagen uns dabei als namensgebender Ronin, also einem freien Kämpfer, durch ein chaotisches Zeitalter der japanischen Geschichte, in der Krankheit und Bürgerkrieg wüten. Das Spiel soll laut Aussagen von Team Ninja brutal und schonungslos werden. Wie viel Souls in dem Action-RPG steckt, wissen wir allerdings aktuell noch nicht. Hier erfahrt ihr jedoch schon mal ein wenig mehr über den Titel.