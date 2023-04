Resident Evil-Umfrage: Was ist euer liebster Teil der Reihe?

Welcher Resident Evil-Teil ist euer Favorit?

Mit Resident Evil 4 Remake ist frisch die Neuauflage eines der beliebtesten Resi-Teile erschienen. Der konnte sowohl im GamePro-Test als auch in den internationalen Wertungen ordentlich punkten und zählt damit zumindest laut Metacritic zu den besten Ablegern der Reihe.

Aber seht ihr das genauso? Wir wollen von euch in dieser Umfrage wissen, welcher Resident Evil-Teil für euch den Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen verdient hat.

Wählt das beste Resident Evil

Danach haben wir ausgewählt: Da auch die Resident Evil-Reihe inzwischen jede Menge Ableger hat, beschränken wir uns hier auf die wichtigsten Spiele, also jene, deren Geschichten zum Kanon des Resident Evil-Universums gehören. Entsprechend haben wir Titel wie Resident Evil: Operation Racoon City oder die Mobile-Ableger außen vor gelassen.

Anders sieht es bei den Remakes aus. Zwar halten die sich von der Story her nah an ihren Vorlagen, bieten aber häufig auch beachtliche Änderungen bei der Grafik oder dem Gameplay, so zuletzt auch bei Resident Evil 4 Remake. Entsprechend führen wir Neuauflagen als einzelne Auswahlmöglichkeiten auf.

Hier könnt ihr für euren Lieblingsteil abstimmen: Insgesamt stehen euch maximal drei Stimmen zur Verfügung, die ihr auf die unterschiedlichen Spiele aufteilen könnt. Gibt es bei euch einen klaren Favoriten, könnt ihr natürlich auch nur eine der Stimmen vergeben.

Schreibt eure Gründe in die Kommentare!

Wir werden diese Umfrage zu gegebener Zeit auswerten und auf Basis eurer Wahl ein Community-Ranking der besten Resident Evil-Spiele erstellen. Bis dahin könnt ihr uns natürlich wie immer erklären, aus welchen Gründen ein bestimmter Resi-Teil für euch der Beste ist oder wo euch die Wahl schwer gefallen ist. Oder fehlt euch gar ein Spiel, das unbedingt in diese Liste gehört? Schreibt es uns in den Kommentaren!