Umfrage: Wurdet ihr schon mal für euer Gaming-Hobby belächelt?

Gaming ist ein fantastisches Hobby, da dürfte uns hier vermutlich kaum jemand widersprechen. Videospiele haben allen von uns großartige Momente beschert und Erinnerungen geschaffen, die oft fester und wichtiger Bestandteil unseres Lebens sind.

Doch gerade, wenn wir mal aus unserer Gaming-Bubble heraustreten und anderen Leuten von unserem großartigen Hobby erzählen, kann es sein, dass man diverse hochgezogene Augenbrauen sieht oder irritierte Rückfragen bekommt. Denn obwohl immer mehr und mehr Menschen mittlerweile spielen, gibt es immer noch viele, die mit dem ganzen Thema nicht wirklich viel anfangen können. Und uns das in manchen Situationen auch unangenehm spüren lassen, indem sie es zum Beispiel als Kinderkram abtun.

Und genau darum geht es in dieser Umfrage: Wir wollen von euch wissen, ob ihr schon einmal konkret für euer Gaming-Hobby belächelt wurdet. Und wenn ja, von wem und an welchem Ort? Und wie habt ihr in diesen Situationen reagiert, was entgegnet? Macht mit bei unserer Umfrage und stimmt ab!

Ihr dürft die entsprechenden Situationen natürlich auch gerne ausführlicher in den Kommentaren unter diesem Artikel schildern. Wir sind jedenfalls gespannt auf eure Geschichten!

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme an unserer Umfrage!