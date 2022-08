Umfrage: Kauft ihr eure Spiele digital, physisch oder beides?

Digitale Spielekäufe sind inzwischen beliebter denn je. Wo laut einem Nielson-Report 2018 noch 66% der Konsolen-Spieler*innen physische Spiele den digitalen Versionen vorzogen, hat sich dieses Verhältnis inzwischen nicht nur gekippt, sondern ist in diesem Jahr sogar weiter in Richtung digitaler Codes gerutscht.

Das ist auch nicht unbedingt verwunderlich, immerhin sorgen die anhaltende Corona-Pandemie und digitale Angebote wie Game Pass oder PS Plus dafür, dass wir nicht mehr unbedingt so oft rausgehen, um uns Spiele im Laden zu kaufen - Und selbst Sondereditionen wie Collector's Editions gibt es inzwischen häufig nur noch mit einem Download-Code für das Spiel.

Entsprechend wollen wir von der GamePro-Community nun wissen, ob sich euer Kaufverhalten auch geändert hat und welche Gründe es dafür gibt.

Digital, physisch oder doch gemischt?

Ein neuer Quartalsbericht von Sony belegt, dass zumindest die meisten PlayStation-Spieler*innen aktuell ihre Titel am liebsten digital kaufen. Ganze 79% der Käufe im ersten Quartal 2022 waren digitale Codes für Spiele. Das ist ein ziemlich beachtlicher Sprung verglichen mit dem Vorjahr 2021, in dem es gerade einmal 66% der Käufe waren.

In Zukunft könnte diese Zahl sogar noch steigen, immerhin will Sony noch in diesem Jahr mit PlayStation Stars ein Treueprogramm an den Start bringen, mit dem Spieler*innen sich PSN-Guthaben erspielen können - Was dann wiederum für digitale Käufe ausgegeben werden könnte.

Die Zeit, in der man sich Spielehüllen ins Regal stellte scheinen also weitestgehend vorbei zu sein. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr noch immer gerne physische Editionen oder findet ihr digitale Codes einfach zu praktisch? Oder wollt ihr nur bestimmte Spiele im Regal haben?

Gebt uns gern eure Gründe

Wie immer auch an dieser Stelle von uns ein großes Danke für eure Teilnahme! Natürlich wollen wir auch wieder wissen, wie es zu eurer Entscheidung kam: Welche Gründe habt ihr für den digitalen oder physischen Kauf von Spielen? Und war es früher bei euch anders? Teilt es uns in den Kommentaren mit!