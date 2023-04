Nach dem Mario-Filmerfolg: Welche PlayStation-Videospielfigur verdient einen eigenen Film?

Hättet ihr Bock auf einen Knack-Film?

Der aktuell in den Kinos laufende Super Mario-Film ist auch dank zahlreicher Anspielungen für Fans ein Riesenerfolg. Der Animationsstreifen hat weltweit bereits deutlich über 800 Mio. Dollar eingespielt und ist damit schon jetzt die bislang umsatzstärkste Videospielverfilmung überhaupt.

Kein Wunder also, dass jetzt die Rufe nach weiteren Verfilmungen der Storys bekannter Charaktere aus dem Videospieluniversum laut werden. So twitterte Toys for Bob beispielsweise kürzlich, dass es an der Zeit für einen Crash Bandicoot-Film wäre. Was uns dann wiederum in der Redaktion überlegen ließ, welche Figur IHR gerne demnächst auf der großen Leinwand sehen würdet. Diese Frage haben wir jetzt in eine Umfrage gegossen.

Um das Ganze allerdings etwas im Rahmen zu halten, beschränken wir uns hier auf bekannte PlayStation-Figuren. Und ja, Crash Bandicoot ist mittlerweile zwar multiplattform unterwegs, wird aber immer noch sehr stark mit der PlayStation assoziiert, weil die Anfänge der Serie in den 90ern eben nur dort spielbar waren.

Hinweis: Wir haben bewusst Charaktere wie Aloy (Horizon), Kratos (God of War) oder Ellie und Joel (The Last of Us) ausgelassen, weil diese entweder schon eine Serien-Verfilmung bekommen haben oder noch bekommmen werden. Es sind also nur Figuren wählbar, zu denen noch keine tatsächlich Umsetzung angekündigt worden ist.

Spyro? Die Helghast aus Killzone? Oder doch lieber AstroBot?

Verratet uns gerne mehr in den Kommentaren: Natürlich sind die oben genannten Charaktere nur ein paar ausgewählte Vorschläge von uns, ihr könnt alternativ aber natürlich durch die Wahl von "Eine andere" euer Interesse an einer anderen Figur signalisieren und diese dann auch gerne in den Kommentaren unter dem Artikel nennen.

Habt ihr euch für eine der vorgeschlagegenen Figuren entschieden, dürft ihr uns selbstverständlich auch gerne verraten, warum sich diese hervorragend auf der Leinwand machen würde.

Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für eure Teilnahme und sind auf die Ergebnisse gespannt!