Umfrage: Worüber hört ihr den Sound eurer Spiele?

Mit der aktuellen Konsolengeneration hat das Thema (Mehrkanal-)Sound noch einmal einen größeren Stellenwert bekommen. Die Konsolen unterstützen mit Dolby True HD und DTS Master-Audio (PS5) oder Dolby Atmos und DTS: X (Xbox Series X/S) einige hochwertige Soundformate bei Spielen, die das Erlebnis abseits des Bildeindrucks noch einmal deutlich steigern und intensiver machen können.

Doch nicht für jeden ist das auch gleichermaßen wichtig, schließlich benötigt man für die volle Ausreizung der Audio-Möglichkeiten der eigenen Konsole auch entsprechendes Equipment.

Welches Sound-Equipment nutzt ihr zuhause?

Deswegen wollen wir in dieser Umfrage von euch wissen, welches Sound-Equipment ihr bei euch zuhause habt und für eure Spiele nutzt. Verlasst ihr euch beispielsweise komplett auf eure TV-Lautsprecher? Nutzt ihr eine Soundbar oder Kopfhörer? Oder habt ihr gar ein komplettes Lautsprecher-System zuhause, vielleicht sogar mit Dolby Atmos-Unterstützung?

Macht bei unserer Umfrage mit und stimmt ab!

Gerne dürft ihr uns anschließend auch verraten, was euch Sound bei Spielen generell bedeutet, wie wichtig er euch ist und warum ihr euch für ein bestimmtes Equipment entschieden habt. Wir sind gespannt auf eure Kommentare!



