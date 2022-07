Final Fantasy 16-Umfrage: Bevorzugt ihr Action oder rundenbasierte Kämpfe?

Final Fantasy 16 soll bedeutend actionreicher werden, als wir das noch aus den klassischen Teilen der Reihe kennen. Producer Naoki Yoshida hatte auch im Interview mit GamePro die "non-stop Action" des neuesten RPG-Ablegers angepriesen, die dank fehlender Ladezeiten in den Kämpfen für eine halsbrecherische Geschwindigkeit sorgen soll.

Die Zeiten der rundenbasierten Kämpfe sind damit für die Hauptableger der Reihe wohl endgültig vorbei. Grund für diese Entscheidung ist scheinbar, dass man auch jüngere Spieler*innen ansprechen will, die eben nicht mit den klassischen Titeln aufgewachsen sind und stattdessen Echtzeitkämpfe bevorzugen.

Unser Freelancer Jonathan begrüßt diese Entscheidung, warum, das erklärt er euch hier:

Die Community ist gefragt

Aber was ist mit den alteingesessenen Final Fantasy-Fans? Hier scheint die Entscheidung hin zu Echtzeitkämpfen nicht bei allen auf Zustimmung zu stoßen. Entsprechend wollen wir es jetzt ganz genau wissen und fragen daher die GamePro-Community: Was ist euer liebstes Kampfsystem in Final Fantasy?

Zur Auswahl haben wir drei Systeme gestellt, die in verschiedenen Teilen der Reihe vorkamen: Zum einen das klassische rundenbasierte System, das es zuletzt in Final Fantasy 10 gab, das Echtzeitkampfsystem wie etwa in Final Fantasy 15 oder ein Hybrid-System, das beide Elemente vereint. So sorgten der ATB-Balken im originalen Final Fantasy 7 und die Gambits aus Final Fantasy 12 etwa dafür, dass wir zwar klassisch Kommandos eingeben und auf deren Ausführung warten mussten, gleichzeitig gab es eine Echtzeit-Komponente.

Wie immer natürlich an dieser Stelle bereits ein dickes Danke für eure Teilnahme! Und natürlich wollen wir auch diesmal von euch gerne in den Kommentaren wissen, welche Gründe hinter eurer Entscheidung stecken und ob ihr eher zu den Fans der neueren Teile oder der klassischen Final Fantasy-Spiele gehört. Oder vielleicht habt ihr gar eine ganz andere Idee für ein Kampfsystem in Final Fantasy? Teilt es uns mit!