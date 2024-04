The Witcher 3 vs. Cyberpunk 2077 - Ihr habt für das beste CDPR-Spiel abgestimmt und es gibt einen haushohen Sieger

Das ist der Gewinner unserer Umfrage!

Wir lieben bekanntlich knifflige, hundsgemeine Fragen. Deshalb haben wir uns im Hintergrund kräftig die Hände gerieben, als wir am letzten Wochenende folgende Umfrage online gestellt haben: Welches Spiel des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED findet ihr besser – The Witcher 3: Wild Hunt oder Cyberpunk 2077?

Nun stellen wir euch das Ergebnis dieser Umfrage vor – und es gibt einen deutlichen Gewinner des Rollenspiel-Duells der Giganten.

The Witcher 3 vs. Cyberpunk 2077 - Das ist der Sieger unserer Umfrage

Witcher vs. Cyberpunk - and the winner is?

Teilnehmende an der Umfrage insgesamt: 1695

Auch die Kolleg*innen von der GameStar haben ihre Community vor einigen Tagen gefragt, ob sie lieber für The Witcher oder Cyberpunk die Fahne schwingen. Das Ergebnis der GameStar-Umfrage könnt ihr euch hier ansehen.

The Witcher 3 vs. Cyberpunk 2077 - Die Stimmen aus der GamePro-Community

Wir haben einige Kommentare aus der ursprünglichen Umfrage aufgegriffen, in denen die GP-Community-Mitglieder erklären, warum sie welches Spiel von CDPR besser finden:

Netio: "Für mich gehört The Witcher 3 zusammen mit Elden Ring und Zelda BotW/Totk zu den besten Spielen der letzten 10 Jahre. Spiele es aktuell auch wieder und bin immer wieder aufs neue fasziniert von dem Spiel. Mit Cyberpunk werde ich trotz mehrerer Versuche nicht warm."

"Für mich gehört The Witcher 3 zusammen mit Elden Ring und Zelda BotW/Totk zu den besten Spielen der letzten 10 Jahre. Spiele es aktuell auch wieder und bin immer wieder aufs neue fasziniert von dem Spiel. Mit Cyberpunk werde ich trotz mehrerer Versuche nicht warm." broccoli666: "Cyberpunk! Das Gameplay finde ich besser. Objektiv gesehen hat man einfach mehr Möglichkeiten. Setting/Story mag ich bei beiden sehr, aber eben, CP macht dann vom Gameplay her auch im zweiten Durchlauf noch richtig Spass. Hingegen ist mMn Witcher 3, wenn man die Story mal kennt, nicht mehr so fesselnd beim wiederholten Spielen."

"Cyberpunk! Das Gameplay finde ich besser. Objektiv gesehen hat man einfach mehr Möglichkeiten. Setting/Story mag ich bei beiden sehr, aber eben, CP macht dann vom Gameplay her auch im zweiten Durchlauf noch richtig Spass. Hingegen ist mMn Witcher 3, wenn man die Story mal kennt, nicht mehr so fesselnd beim wiederholten Spielen." Shallow: "[...] Im Witcher gab es so viele interessante Ecken und alles war so gut durchdacht gestaltet (Manufakturen im Umland passend zu der Art der Landschaft und Städte bspw.). Die Quests bei CP waren auch die absolute Standardkost in einem hübschen Gewand. Die Dialoge dazu sogar ziemlich schlecht geschrieben, im Sinne von sehr altbackenen Formulierungen [...]"

1:09:34 Unsere Testerinnen im Cyberpunk-Talk: Ist das RPG mit 2.0 und Phantom Liberty jetzt perfekt?

Obwohl Cyberpunk 2077 in unserer Umfrage als deutlicher Verlierer hervorgegangen ist, handelt es sich bei dem düsteren Abenteuer keineswegs um ein schlechtes Spiel. Warum Cyberpunk 2077 nach dem großen Update 2.0 endlich das Spiel geworden ist, was sich Fans schon zum Release gewünscht hatten, besprechen wir in der oben eingebetteten Talk-Runde.

Was ist eure Meinung zum Ergebnis?