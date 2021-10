Uncharted-Film: Trailer samt Starttermin geleakt und eine Szene wird euch sehr vertraut vorkommen

Wann wir uns mit dem Controller in der Hand in ein neues Uncharted-Abenteuer stürzen dürfen – oder wer die Hauptrolle übernehmen wird – steht aktuell noch in den Sternen. Doch ein Leak verrät uns jetzt, wann wir dem jungen Nathan Drake auf der Kinoleinwand begegnen können. Und nicht nur das: Eine Szene des Trailers, der im Internet aufgetaucht ist, weckt Erinnerungen an eine klassische Szene.

Trailer mit Startdatum geleakt

Darum geht es: Uncharted-Fans, die schon ungeduldig auf den Film mit Tom Holland warten, dürfte dieser Leak freuen. Auf Reddit ist ein 40-sekündiger Trailer aufgetaucht, der Tom Holland erstmals in Action zeigt und zudem den Starttermin des Films verrät.

Wann erscheint der Film? Der Trailer nennt den 18. Februar (gemeint ist damit vermutlich 2022) als Datum. Darunter ist zu lesen, dass der Streifen an diesem Tag exklusiv in Filmtheatern anläuft.

Hier könnt ihr den abgefilmten Trailer einmal anschauen:

Das ist im Trailer zu sehen: Fans dürften sich besonders freuen, dass eine Szene des Trailers an einen typischen Uncharted-Moment aus Teil 3 erinnert. Es handelt sich um die Flugzeugszene. Der Trailer beginnt mit einem bewusstlosen Nathan Drake, der offensichtlich durch die Luft fliegt.

Die nächste Einstellung zeigt, dass sein Fuß an einem zusammengezurrten Bündel mit Fracht festhängt, das offensichtlich aus einem Flugzeug gefallen ist. Der Schatzsucher wacht auf, befreit sich und kann sich danach gerade noch festhalten, um nicht dem freien Fall ausgesetzt zu sein. Über mehrere Bündel fliegender Ladung hechtend, schüttelt er einen Feind ab und springt mit einem gewaltigen Satz zurück in das Flugzeug.

Szene erinnert an Uncharted 3

Kommt euch diese Beschreibung bekannt vor? Dann habt ihr bestimmt Uncharted 3 gespielt. In diesem Teil gibt es nämlich einen ganz ähnlichen Moment: Nathan Drake löst die Fracht in einem in der Luft befindlichen Flugzeug, damit diese durch die geöffnete Laderampe hinausrutscht und einen Gegner mitnimmt.

Dabei wird er allerdings selbst mitgerissen und schafft es geradeso, wieder über die noch am Flugzeug hängenden Frachtbündel zurück zu klettern. Dabei muss er noch einen Gegner abschütteln, bevor er zurück in die Maschine springen kann.

Falls ihr die Szene nicht mehr im Kopf habt, könnt ihr hier eure Erinnerung auffrischen:

Waghalsige Kletterpassagen und turbulente Szenen mit Flugzeugen, Zügen oder anderen Fahrzeugen gehören zu Uncharted einfach dazu. Auch darüber hinaus zeigt sich der Trailer - genau wie das Spiele-Franchise - humorvoll und actionreich. Wir sehen weitere Kampfszenen und am Ende fliegt unser Lieblingsschatzsucher erneut durch die Luft.

Was haltet ihr von diesem Trailer? Vermittelt er euch echtes Uncharted-Feeling?