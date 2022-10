Undecember ist ein Action-RPG, das euch statt Klassen die absolute Freiheit bietet

Was ist Undecember? Undecember ist ein neues Hack&Slay-Action-RPG vom Studio Needs Games. Undecember spielt in einer düsteren Fantasy-Welt und setzt auf gruselige Monster und ordentlich Action. Ihr sammelt immer bessere und stärkere Items und Skills und werdet so immer mächtiger. Also das typische, fesselnde Gameplay, das Action-RPGs so toll macht.

Was sind die Features? Undecember setzt neben dem launigen Action-RPG-Gameplay auf eine Reihe von coolen Features, die es im Genre hervorheben:

MMO-Elemente

Crossplay zwischen PC und Mobile, das Spiel ist aber definitiv KEIN stumpfer Autoplay-Heldensimulator - Wer nicht aktiv mitspielt, geht schnell unter

Schicke Grafik

Düsteres, brutales Setting

Ein klassenloses Charaktersystem mit massig Optionen

Gerade der letztgenannte Punkt ist ein großes Alleinstellungsmerkmal von Undecember. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr dazu.

Darum braucht ihr keine festen Klassen

Was hat es mit dem Klassensystem auf sich? Viele Action-RPGs lassen euch zu Spielbeginn die Wahl aus verschiedenen Klassen. Ihr müsst also schon früh wissen, ob ihr Magier, Krieger, Jäger oder irgendeine obskure Minion- oder Supporter-Klasse spielen wollt.

Merkt ihr nach einigen Spielstunden, dass die gewählte Klasse euch doch nicht liegt, so müsst ihr wohl oder übel von vorne anfangen und gebundene Items sowie sämtlicher Progress sind für die Katz.

In Undecember jedoch startet ihr als unbeschriebenes Blatt. Euer Held oder eure Heldin sind keiner Klasse zugeteilt und ihr werdet euch auch nie für einen Heldentypus entscheiden müssen. Vielmehr seid ihr immer gerade die Art von Held, die ihr aktuell sein wollt und für die ihr eure Attribute, Fertigkeiten und Runen optimiert habt.

Das Runensystem - Ein Traum für Tüftler und Optimierer

Was sind Runen? Eure Spielfigur heißt bezeichnenderweise “Runenjäger” und das beschreibt Individuen, die auf der Suche nach eben jenen mystischen Zeichen sind. Wer Runen besitzt, der hat nicht nur bunte Steinchen mit hübschen Markierungen darauf. Vielmehr kann der Kundige aus den Runen große Macht ziehen. Darunter sind vernichtende Kampftechniken, Magie von Elementen wie Eis und Feuer sowie die Fähigkeit, düstere Kreaturen heraufzubeschwören.

Im Spiel verleihen euch die Runen, die ihr nach und nach ansammelt, mächtige Skills sowie unterstützende Effekte. Mit speziellen Aufwertungsmaterialien könnt ihr die Runen abhängig von eurer Stufe und Attributen noch weiter verbessern und so immer mächtiger werden.

Wo bekommt man sie her? Runen findet ihr zum einen in Schatztruhen oder bei mächtigen Bossen in der Spielwelt. Auch wichtige Quests gewähren euch zuverlässig neue Runen. Zuletzt könnt ihr ab Akt II auch selbst Runen am Alchemietisch herstellen.

So funktioniert das Runenpuzzle: Um eure Runen optimal zu nutzen, könnt ihr sie in einer Art “Runenpuzzle” auslegen und mit sogenannten “Link-Runen” noch weiter aufwerten. Legt die Runen also klug aus und “hängt” passende Link-Runen an. Jede Rune hat zwischen einer und sechs Schnittstellen in einer bestimmten Farbe.

Daran könnt ihr dann Link-Runen mit derselben Farbe “anhängen” und diese Runen verstärken dann die Rune, an der sie hängen. Je nach Typus der Link-Rune kann das dann mehr Schaden pro Sekunde, mehr Schaden einer bestimmten Art oder schnellere Casting-Zeiten bedeuten. Auch die Link-Runen lassen sich noch aufwerten, was die verliehenen Boni noch weiter verstärkt.

Ihr müsst nur darauf achten, dass die Runen jeweils richtig ausgerichtete Schnittstellen in den passenden Farben haben, denn der Platz auf dem Runenpuzzle ist begrenzt und ihr könnt Runen nicht drehen. Wenn also eine Schnittstelle bei einer Rune links unten ist, dann muss eine kompatible Rune zwangsweise eine gleiche Schnittstelle rechts oben haben.

Ebenfalls cool: Wenn eine Schnittstelle nicht korrekt ausgerichtet ist oder die Farbe nicht passt, dann gibt es Aufwertungen, welche die Position der Schnittstelle oder ihre Farbe ändern. Mächtigere Verbesserungen bringen sogar weitere Schnittstellen an Runen an, sodass ihr noch mehr Links dranhängen könnt. So bringt euch das Spiel im Laufe der Spielzeit immer bessere Möglichkeiten, euren Build zu optimieren.

Was kann man alles spielen? Da jede Rune einen Skill darstellt, könnt ihr euch im Runenpuzzle euren Build frei zusammenstellen. Dabei lässt euch das Spiel die volle Freiheit und ihr könnt eine Unzahl von Kombinationen nutzen. Hier ein paar Beispiele:

Die “klassische” Krieger, Jäger oder Magier, die jeweils mit Nahkampfwaffen, Bögen oder Magie die Gegner dezimieren. Hier setzt man rein auf Skills der entsprechenden Eignung.

Ein Held, der zwar primär mit einer dicken Axt Gegner umholzt, aber dazu noch Feinde mit Magie aus der Distanz bekämpft

Ein Bogenschütze, der aber noch Minions beschwört und ins Gefecht hetzt, während er aus der Distanz Gegner mit Giftpfeilen traktiert

Ein Magier, der aber auf schwere Rüstung ausgerichtet ist und im Nahkampf Gegner mit Feuer und Eis zerlegt

Ihr habt unzählige Möglichkeiten, durch cleveres Aneinanderreihen von Runen massenhaft verschiedene Heldentypen zu entwickeln und weiter auszubauen. Und wenn euch euer aktueller Build nicht mehr zusagt, dann nehmt einfach andere Runen zur Hand und baut euch ein völlig neues Skillset auf und macht damit weiter. Und zwar ohne neu anzufangen und euren Fortschritt zu verlieren.

So viel zu den spielerischen Freiheiten, die Undecember bietet. Das Spiel erschien am 12. Oktober 2022 für den PC auf Steam sowie Mobile-Geräten. Hier könnt ihr euch Undecember herunterladen.