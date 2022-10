Diese vielversprechende Diablo-Alternative könnt ihr ab sofort in der Demo testen

Bevor Diablo 4 nächstes Jahr erscheint, könnt ihr schon mal eine Alternative ausprobieren, die in den Trailern vielversprechend und mit einem Free2Play-Modell erscheint. Das Spiel mit dem etwas ungewöhnlichen Namen Undecember bietet eine spannende Eigenheit, was das Klassensystem angeht und erscheint schon bald für Mobile und PC. Und mit der Demo könnt ihr jetzt auf Steam sogar bereits reinspielen.

Diablo-Alternative mit wichtigem Unterschied

Darum geht es: Undecember ist ein Hack-&-Slash-Action-RPG, das - wie bereits erwähnt - stark an Diablo erinnert. Ihr nutzt eure Skills, um es mit Feinden aufzunehmen, erkundet Dungeons und unterhaltet euch mit NPCs; und das alles aus der Iso-Perspektive. Euch erwarten außerdem Boss-Raids für bis zu 8 Spieler*innen und PvP-Elemente.

Der wichtigste Unterschied zum Vorbild: Undecember wirft das altbekannte Klassenystem einfach über Bord. Das heißt, ihr schlüpft nicht beispielsweise ganz fest in die Rolle einer Kriegerin oder eines Zauberers, sondern könnt euch mit Fähigkeiten und Ausrüstung richtig austoben und euren ganz eigenen Build bauen.

In der Story dreht sich alles um Götter: Zunächst gab es zwölf von ihnen, die aus Licht erschaffen wurden. Dieses wiederum kam aus der Dunkelheit. Viel wichtiger aber: Die Götter lebten friedlich mit ihren Nachkommen zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Nein, so endete die Geschichte natürlich nicht, sonst wäre wohl kaum ein Spiel daraus geworden. Irgendwann wurde nämlich ein dreizehnter Gott namens Serpens geboren und der führte nichts Gutes im Schilde.

Mehr News zum Vorbild Diablo:

Undecember erscheint bereits am 12. Oktober mit einem Free2Play-Modell für Mobile und PC. Das bedeutet, dass das Spiel auch einen In-Game-Shop mitbringen wird, in dem ihr euch für Echtgeld eindecken könnt. Bevor es allerdings richtig losgeht, könnt ihr den Titel einfach mal in der Demo ausprobieren. Diese ist noch bis zum 10. Oktober spielbar.

Werdet ihr euch die Demo anschauen?