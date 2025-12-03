"Wie melde ich das?" Stardew Valley-Fans entdecken Spielewerbung, die dreist bei ConcernedApe klaut

Hütet euch vor Fake-Werbung zu Stardew Valley.

Stardew Valley ist mit über 40 Millionen verkauften Exemplaren auf nahezu allen Plattformen ein sehr großer Erfolg. Kein Wunder also, dass es viele Spiele gibt, die sich an ConcernedApes Werk orientieren und ihm nacheifern. Ganz anders sieht es aber mit dreisten Kopien aus, so wie in diesem Fall.

Geklaute Werbung bei Mobile-Games

Wenn ihr im Android- oder iOS Appstore schon einmal nach Spielen gesucht habt, sind euch vermutlich auch Titel aufgefallen, die merkwürdig erscheinen. Das kann an einem "billigen" Grafikeindruck liegen – oder weil euch der Titel vertraut vorkommt. So ging es auch Reddit-User ShadowedCat, als diese Werbung auf dem Smartphone auftauchte:

Schnell wird klar, dass hier eindeutig (womöglich mit KI-Unterstützung) Assets aus Stardew Valley geklaut wurden. Zwar behalten die Figuren einen eigenständigen Look, aber die Scheune, Büsche und Bäume stammen offensichtlich aus dem Sternentautal.

Auch die HUD-Anzeige in der oberen Ecke zeigt die Tageszeit und den Kontostand genauso an, wie wir es aus der berühmten Bauernhof-Sim gewohnt sind.

Wie User in den Kommentaren feststellen, stammt offenbar auch die Musik aus fremder Feder. Genau genommen klingt die Werbung nach einem Stück aus dem Indie-Spiel To the Moon. Das Thema des Hauptmenüs dürfte euch bekannt vorkommen (via YouTube).

Interessanterweise sieht das eigentliche Spiel aus der Fake-Ad ganz anders aus. Eine kurze Suche macht schnell klar, dass das beworbene Blackstone Legend: Crafting eigentlich auf eine simple 3D-Grafik setzt.

Das Gameplay hat offenbar ebenfalls keine direkten Ähnlichkeiten zu Stardew Valley. Die Werbung ist demnach gleich doppelt irreführend. Zum einen zeigt sie geklaute Assets, zum anderen bewirbt sie ein vollkommen anderes Produkt.

Natürlich ist dieses Beispiel kein Einzelfall. Die mobilen Appstores von Android- und iOS-Geräten sind voll mit Versuchen, nichts ahnende Menschen in die Falle zu locken, die nicht so tief in der Materie stecken. Geklaut wird dabei bei vielen erfolgreichen Spielen wie etwa League of Legends.

Was kann man tun?

Leider lautet die ernüchternde Antwort in diesem Fall: nicht besonders viel. Je nachdem, wo ihr eine entsprechende Werbung angezeigt bekommt, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, sie zu melden – auch wenn das in vielen Fällen keine direkten Auswirkungen hat.

Ob Eric Barone aka ConcernedApe selbst zur Tat schreiten würde, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Immerhin stört sich der Entwickler grundsätzlich nicht an der fremden Nutzung seiner Assets durch Fans und nimmt sogar bei offiziellen Kooperationen mit anderen Spielen, nach eigenen Angaben, keine Bezahlung entgegen.

Falls ihr ein Spiel direkt melden möchtet, hängen eure Möglichkeiten vom jeweiligen App-Store ab.

Android: Google Play Store (via Google-Support)

geht zur Detailseite der App

Tippt auf das Dreipunkt-Menü

wählt "als unangemessen melden" und gebt den Grund an

Tippt auf Senden

Apple iOS: Im Apfel-Store gibt es hierzulande keine direkte Möglichkeit zum Melden einer App. Hier müsst ihr einen Umweg über den Apple Support in Kauf nehmen.

Immerhin lassen sich Fake-Ads wie in diesem Beispiel häufig mit Humor nehmen. Bei genauerem Hinsehen haben die albernen Dialoge auf jeden Fall ihren unbestreitbaren Unterhaltungswert.

Was denkt ihr: Sind euch auch schon Fake-Ads wie diese begegnet, die euch direkt an eins eurer Spiele erinnert haben?