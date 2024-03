Steam-User zockt 9.000 Stunden Hogwarts Legacy, 36.000 Stunden Baldur's Gate 3 - das ist sein absurdes Profil

Bei so viel Spielzeit wird nicht nur Astarion stutzig.

Wer hat an der Uhr gedreht? Diese Frage müssen wir uns definitiv stellen, wenn wir uns das Profil eines Steam-Users aus Guam anschauen. Da finden sich nämlich für die gezockten Titel Spielzeiten von oft mehreren Jahren. Dass die keinen Sinn ergeben, wird schnell klar. Dahinter steckt jedoch eine ganz einfache Erklärung.

Darum hat die Person 4 Jahre in BG3 und über ein Jahr in Hogwarts Legacy

Das Steam-Profil von WoogieMonsutā fällt definitiv auf. In der Profilbeschreibung gibt die Person an: "Mein Leben ist von Musik und Alkohol geprägt." Schauen wir aber in die Spieleliste, sieht es auf den ersten Blick vielmehr aus, als lebe dieser User geradezu in Videospielen.

Hier sind Auszüge aus der Liste:

American Truck Simulator : 62.254,1 Stunden (rund 7 Jahre)

: 62.254,1 Stunden (rund 7 Jahre) Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution : 58.082,9 Stunden (rund 6 einhalb Jahre)

: 58.082,9 Stunden (rund 6 einhalb Jahre) Grim Dawn : 55.140,5 Stunden (rund 6 Jahre)

: 55.140,5 Stunden (rund 6 Jahre) Baldur's Gate 3 : 29.024,4 Stunden (über 3 Jahre)

: 29.024,4 Stunden (über 3 Jahre) NieR:Automata : 27.659,9 Stunden (über 3 Jahre)

: 27.659,9 Stunden (über 3 Jahre) Hogwarts Legacy: 9.107 Stunden (über 1 Jahr)

Das sind nur mal ein paar Beispiele, die aber schon deutlich machen, das hier was nicht stimmen kann. Allein schon bei Baldur's Gate 3 und Hogwarts Legacy fällt auf, dass die angeblich gespielten Stunden beinahe mit der Zeit übereinstimmen, die die Spiele schon auf dem Markt sind (bei Baldur's Gate 3 gemessen am Early Access-Release).

Witzig ist auch, dass der User laut Account rund 23.000 Stunden Borderlands 2 gezockt und dann einen Daumen nach unten gegeben hat. Lange zweieinhalb Jahre, um herauszufinden, dass das Spiel für ihn nicht taugt.

Was steckt hinter diesen seltsamen Angaben?

Paralleluniversen? Ein komplett verbuggter Account? Nein. Durchstöbern wir den Account weiter, verrät WoogieMonsutā da selbst, was Sache ist: Das Statement, dass die Person dort abgibt, ist zwar etwas lang und kompliziert, sagt im Kern aber eine Sache aus: Der User will uns einfach trollen und hat dafür die Angaben in irgendeiner Weise manipuliert.

Genau verrät die Person ihren Trick nicht, sondern deutet nur ein paar grundlegende Dinge an, wie dass es bei Steam keine genaue Stoppuhr gebe, die intern mitzähle. Grundsätzlich ist denkbar, dass hier jemand tatsächlich "an der Uhr gedreht" hat, nämlich an der System-Uhr von Windows.

Falls ihr selbst noch nicht sicher seid, ob ihr Baldur's Gate 3 (womöglich 29.000 Stunden) zocken wollt, schaut doch mal in das GS Talk-Video rein:

1:45:10 Baldur's Gate 3 ist schon in den ersten Minuten eine Offenbarung

Auch ist vorstellbar, dass die Server-Kommunikation so manipuliert wurde, dass Events weitaus länger auseinanderliegen als in der Realität. Es gibt hier sicher zahlreiche theoretisch denkbare Möglichkeiten.

Was der User damit erreichen will, teilt er auch gleich noch mit: Uns inspirieren, zum Spaß Dinge zu manipulieren, die angeblich sicher und harmlos seien. Oder uns zum Kichern bringen. Aber es klingt auch an, dass die Person sich dabei amüsiert, sich vorzustellen, wie manche Leute vor Neid auf die gigantischen Stundenzahlen erblassen und sich ärgern.

Was haltet ihr davon?