Stardew Valley-Fan wird der Weg zum Werkzeugschuppen versperrt, muss nun anderen Weg hinein finden – ‘Das ist mir in meinen 300 Spielstunden noch nie passiert‘

Ein Stardew Valley-Fan wird ohne Werkzeug aus dem Werkzeugschuppen gesperrt – ein Problem, dem nicht nur wir, sondern auch bestimmt einige von euch auf die eine oder andere Art begegnet sein dürften.

Als lockere Farming-Simulation bietet Stardew Valley die perfekte Möglichkeit zum Entspannen, indem ihr einfach den Aufgaben auf eurer Farm nachgeht oder euch mit den verschiedenen Dorfbewohner*innen von Pelikan Stadt anfreundet. Dieser erholsame Alltag kann jedoch von ungewöhnlichen Problemen unterbrochen werden, wie ein Fan unschön feststellen musste.

Wenn der Weg zum Werkzeugschuppen versperrt ist, gibt es diese möglichen Lösungen

Auf Reddit teilt User Hot_Cauliflower2108 ein Bild sowie eine Beschreibung des etwas ungewöhnlichen Problems:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und zwar ist über Nacht ausgerechnet Unkraut auf der Farm von Hot_Cauliflower2108 gewachsen, das ihm oder ihr nun den Weg zum Werkzeugschuppen versperrt – dem Ort, an dem sich Sichel und Co. befinden, die das lästige Unkraut entfernen könnten.

Deswegen wendet sich Hot_Cauliflower2108 an die Reddit-Community von Stardew Valley, die zum Glück ein paar Vorschläge parat hält:

Ihr könnt zu Marlon in die Abenteuergilde gehen und euch ein Schwert kaufen, mit dem ihr das Unkraut beseitigen könnt

Ihr könnt aber auch zu Robin gehen und den Werkzeugschuppen an einen anderen Ort verschieben lassen, zu dem euch kein Unkraut den Weg versperrt

Um Weg-versperrendes Unkraut in Zukunft zu vermeiden, könnt ihr außerdem: Mithilfe von Bodenbelägen wie Holz- oder Steinwegen eine Strasse zum Werkzeugschuppen legen, weil darauf kein Unkraut wachsen kann Das nötigste Werkzeug in einer Kiste im Haus oder zumindest auf der Veranda aufbewahren



1:46 Diese Mittelalter Fantasy-Sim will ein Mix aus Fable, Die Sims und Stardew Valley sein

Autoplay

Natürlich wäre es am einfachsten, das Werkzeug einfach im Inventar zu behalten. So viel Platz nimmt das Nötigste nicht weg und sollte spätestens mit den Erweiterungen des Rucksacks kein Problem mehr darstellen.

In den Kommentaren des Reddit-Threads erfahren wir über Hot_Cauliflower2108, dass er oder sie Freude am Organisieren hat und deswegen am Ende eines Tages mit leerem Inventar zu Bett gehen muss.

Bis zu diesem unglücklichen Tag sei auch nach über 300 Stunden Spielzeit noch nie Unkraut im Weg gewesen und auch jetzt wird wahrscheinlich der grüne Regen, der erst mit dem Update 1.6 hinzugekommen ist, der Übeltäter gewesen sein.

Habt ihr euch in Stardew Valley auch schon einmal irgendwo ausgesperrt? Vor allem im Koop soll das ja des Öfteren vorkommen … haben wir zumindest gehört.