Unreal-Engine-5-Spiele 2025: Diese Titel sind für dieses Jahr geplant

Avowed ist eines der spannendsten Unreal-Engine-5-Spiele des Jahres.

Die Unreal Engine 5 steht seit Jahren für die Zukunft der Spiele-Grafik und in der Vergangenheit sind auch schon ein paar echte Optik-Leckerbissen erschienen, die in der Engine von Epic Games entwickelt wurden. Auch 2025 sollen eine ganze Reihe von interessanten Titeln aus der Unreal Engine 5 erscheinen. Wir stellen sie euch hier genauer vor.

Project Tower

0:49 Project Tower: Die Returnal-Alternative bekommt eine Demo

Release: 6. Januar 2025

6. Januar 2025 Entwickler: Yummy Games

Yummy Games Plattformen: PS5, PC

Das erste Unreal-Engine-5-Spiel 2025 ist am 6. Januar tatsächlich schon für die PS5 und den PC erschienen. Project Tower ist ein intensiver Third-Person-Shooter, der nicht zuletzt an Returnal erinnert. Ihr müsst euch durch den namensgebenden Turm bis an die Spitze kämpfen und könnt euch dabei auch in verschiedene Alien-Kreaturen verwandeln.

Synduality: Echo of Ada

3:26 Synduality - Endlich neues Material zum Sci-Fi-Shooter von Bandai Namco

Release: 24. Januar 2025

24. Januar 2025 Entwickler: Game Studio Inc

Game Studio Inc Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Am 24. Januar folgt dann mit Synduality: Echo of Ada ein spannender Extraction-Shooter, in dem ihr in kampfstarken Mechs die verseuchte Oberfläche einer gefallenen Welt erkundet. Euer Ziel ist dabei, eine wertvolle Ressource zu finden und erfolgreich zu extrahieren. Andere Spieler*innen versuchen allerdings dasselbe und können euch eure Beute auch wieder abjagen.

Orcs must Die! Deathtrap

0:56 Orcs must Die! Deathtrap - Neuer Trailer gibt Gameplay-Überblick

Release: 28. Januar 2025

28. Januar 2025 Entwickler: Robot Entertainment

Robot Entertainment Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nur wenige Tage später erscheint dann Orcs must Die! Deathtrap für die Xbox und den PC. Der Koop-Shooter vermischt Roguelike- und Tower-Defense-Mechaniken zu einem bunten Action-Chaos für bis zu vier Spieler*innen. Zusammen müsst ihr euer Burgzentrum gegen immer stärker werdende Ork-Wellen verteidigen und könnt dabei auf besondere Fähigkeiten und abgedrehte Fallen zurückgreifen.

Eternal Strands

1:36 Eternal Strands: Fantasy-RPG von Ex-BioWare-Entwickler zeigt actionreiche Kämpfe und mehr Gameplay

Release: 28. Januar 2025

28. Januar 2025 Entwickler: Yellow Brick Games

Yellow Brick Games Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Am selben Tag landet auch das Singleplayer-Abenteuer Eternal Strands auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC. Das Action-Adventure ist das neue Spiel von Mike Laidlaw, dem Chefentwickler der ersten Dragon-Age-Spiele. Neben einer epischen Geschichte soll das Spiel vor allem spannende Kämpfe bieten, in denen ein umfangreiches Physik-System mithilfe von Magie zum Vorteil genutzt werden kann.

Avowed

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Release: 13. Februar 2024

13. Februar 2024 Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Der Februar 2025 ist vollgepackt mit vielversprechenden Releases. Einer davon ist definitiv der von Avowed am 13. Februar. Es handelt sich dabei um das neuste Rollenspiel von Obsidian, dem Studio hinter Klassikern wie Fallout: New Vegas, KotOR und Pillars of Eternity. Ähnlich wie in Skyrim erkundet ihr hier aus der First-Person-Perspektive ein großes Fantasy-Reich und stellt euch dabei allerlei magischen Gefahren.

Unsere Preview zum Spiel Avowed angespielt: Eine große Fantasy-Rollenspiel-Hoffnung, aber nur in der Egoperspektive von Kevin Itzinger

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate

1:16 Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate im Trailer

Release: 13. Februar 2024

13. Februar 2024 Entwickler: Rocket Panda Games

Rocket Panda Games Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Dass die Unreal Engine 5 nicht zwangsweise für möglichst realistische Spielumgebungen genutzt werden muss, könnte ebenfalls am 13. Februar das Beat'em Up Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate unter Beweis stellen. Der Titel setzt auf eine pixelige Retro-Grafik und möchte ein klassischer Side-Scroller mit dem Kampfsystem eines waschechten Fighting-Games sein - inklusive Cross-Play-Mulitplayer für bis zu acht Spieler*innen.

Killing Floor 3

1:02 Killing Floor 3 verrät im Trailer seinen Release-Termin

Release: März 2025

März 2025 Entwickler: Tripwire Interactive

Tripwire Interactive Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Im März kommen dann möglicherweise Fans von Koop-Shootern voll auf ihre Kosten. Killing Floor 3 schickt euch einmal mehr in den brutalen Kampf gegen die Horden der infolge einer Apokalypse mutieren "Zeds". Ähnlich wie im Zombie-Modus von Call of Duty wollen die euch und eurer Gruppe wellenweise ans Leder. Gesammeltes Geld könnt ihr zwischen den Wellen in bessere Ausrüstung und Waffen investieren.

STORROR Parkour Pro

1:22 STORROR Parkour Pro soll Parkour zurückbringen

Release: 1. Quartal 2025

1. Quartal 2025 Entwickler: Hole in the Sleeve Game Studios

Hole in the Sleeve Game Studios Plattformen: PC

STORROR Parkour Pro soll ebenfalls im ersten Quartal 2025 erscheinen und sieht im bisher veröffentlichten Material ziemlich beeindruckend aus. Der Titel möchte eine möglichst realistische Umsetzung der Parkour-Kultur bieten und lässt euch im Multiplayer einen Teil der britischen Hauptstadt London erkunden.

Weitere UE5-Spiele, die 2025 erscheinen sollen

Daneben gibt es natürlich noch einige weitere Spiele, die möglicherweise 2025 erscheinen. Wir haben uns für diese Liste aber an die Titel gehalten, die zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch für dieses Jahr angekündigt sind.

Auf welche Spiele freut ihr euch 2025 am meisten?