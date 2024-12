Die besten PS5-Spiele 2024: Unsere Top 10 Games

Das sind unsere Top 10 PS5-Spiele aus 2023/2024.

Schon jetzt stehen für die PS5 eine ganze Menge Launch-Spiele zur Auswahl, doch welche lohnen sich wirklich? GamePro stellt euch die besten Titel für Sonys neue Konsole sowie die besten abwärtskompatiblen PS4-Games vor. In den Kommentaren könnt ihr gerne eure Empfehlungen verraten!

Die Regeln für die Topliste: Hier findet ihr auf einen Blick die 10 PS5-Spiele mit den aktuell höchsten GamePro-Wertungen aus den Jahren 2023 und 2024, solange es noch nicht ganz so viele Spiele aus dem aktuellen Jahr gibt. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Exklusivtitel. Die Wertungen geben zugleich die Reihenfolge vor. Bei gleicher Wertung steigt das jüngere Spiel höher in der Liste ein. DLCs und Erweiterungen werden in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Hinweis zur Liste:

Anfang 2024 haben wir diese Liste umfangreich überarbeitet. Sämtliche vertretenen Releases aus dem Jahr 2022 wurden entfernt. Um einen ausgewogenen Mix in der Liste zu haben, betrachten wir Spiele aus 2023 sowie 2024. Letztes Update am 21. Dezember 2024: Wir fassen hier noch einmal die besten Spiele der Jahre 2023/2024 nach der GamePro-Wertung zusammen.

10. Roots of Pacha - Wertung: 90

3:01 Roots of Pacha - Das Steinzeit-Stardew Valley hat endlich einen Release-Termin

Autoplay

Genre: Farmsimulation

Farmsimulation Release: 28. November 2023

Darum geht's: In Roots of Pacha erlebt ihr einen Farming-Simulator in einem sehr untypischen Setting. Denn das Spiel versetzt euch in eine fiktive Steinzeit in der ihr als Teil eines Stammes die Jahreszeiten überleben müsst und euch nach und nach mit Ideen weiterentwickelt. So erhaltet ihr dann Feuerstellen, größere Häuser, eine Sonnenuhr und vieles mehr.

Darum solltet ihr es spielen: Durch das ungewöhnliche Setting laufen im Spiel auch einige Dinge anders ab, wie man es sonst von dem Genre gewohnt ist. So gibt es zwar all die Elemente, wie Felder beackern oder Nutz/Haustiere sammeln, aber statt einer Hacke nutzt man zu Beginn einen Stein oder man hat keinen Hund sondern ein Babymammut als Haustier. Dadurch bekommen selbst diejenigen, die das Genre in und auswendig kennen, wieder einige neue Elemente geboten.

Roots of Pacha im Test Das Steinzeit-Stardew Valley lässt uns alle anderen Farm-Spiele auf der Switch vergessen von Samara Summer

9. Like A Dragon: Infinite Wealth - Wertung: 90

1:55 Like a Dragon: Infinite Wealth - Das sind die ersten Minuten des neuen RPG-Hits

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 26. Januar 2024

Darum geht's: In Like A Dragon: Infinite Wealth wird die Geschichte rund um Ichiban Kasuga fortgesetzt, der jetzt auf Hawaii unterwegs ist. Zudem spielt auch Serienveteran und Lieblingsprotagonist Kazuma Kiryu eine größere Rolle und ist die zweite Hauptfigur.

Darum solltet ihr es spielen: Das Rollenspiel schafft es auf dem Vorgänger aufzubauen und diesen in allen Belangen zu verbessern. Neben dem normalen Gameplay erwarten euch aber so viele Freizeitaktivitäten, Minispiele und Nebenmissionen, wie in keinem anderen Teil der Reihe. Ganz besonders ist dabei auch Dondoko Island, was im Grunde eine Lebenssimulation innerhalb des Spiels ist ala Animal Crossing.

Like a Dragon: Infinite Wealth Der 1. Kandidat für das beste RPG 2024 von Jonas Herrmann

8. Final Fantasy 7 Rebirth - Wertung: 90

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Darum geht's: Final Fantasy 7 Rebirth ist das Sequel des 2020 erschienenen Remakes zu Final Fantasy 7 und der zweite Teil der Remake-Trilogie. Dafür setzt das Spiel direkt an den Vorgänger an und führt die Geschichte rund um Söldner Cloud, der zusammen mit Tifa, Aerith, Barrett und weiteren Figuren gegen die Shinra-Corporation und Sephiroth antritt.

Das ist das Besondere: Während der Vorgänger komplett in einer Stadt, Midgar, spielte, öffnet sich das Sequel jetzt komplett. Somit steht euch eine Open World zur Verfügung durch die ihr mit eurem Chocobo reiten könnt. Aber auch daneben wurden alle Systeme des Spiels um viele Neuerungen erweitert, allen voran einer großen Ladung an Minispielen, die das Ganze etwas auflockern.

Final Fantasy 7: Rebirth im Test Das Remake, auf das wir gewartet haben von Stephan Zielke

Die besten PS5 Spiele gibt es hier

7. Marvel's Spider-Man 2 - Wertung: 92

3:04 Spider-Man 2: 15 coole Details aus dem PS5-Hit, die ihr leicht übersehen könnt

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release: 20. Oktober 2023

Darum geht's: Das Action-Adventure Spider-Man 2 setzt die Geschichte rund um Peter Parker und Miles Morales fort. Rund zwei Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers dürfen wir uns im Spinnenkostüm erneut durch New York City schwingen. Diesmal bekommt es das Helden-Duo mit den Schurken Venom und Kraven the Hunter zu tun.

Darum solltet ihr es spielen: Spider-Man 2 besticht durch eine richtig saubere Technik, die für eine wunderschöne Stadt als Open World-Setting sorgt. So könnt ihr durch das Schwingen und Gleiten schnell durch die Stadt reisen ohne, dass es dabei starke grafische Pop-Ins gibt. Und dann auch noch mit Raytracing und anderen Effekten. Dazu kommt on top noch eine gute Superheldengeschichte mit einem beliebten Spider-Man-Bösewicht, den sich Fans nicht entgehen lassen sollten.

6. Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Wertung: 92

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Darum geht's: Elden Ring hat über zwei Jahre nach dem Release endlich den großen DLC erhalten. In Shadow of the Erdtree erwartet euch ein komplett neues Gebiet. Aber dieses ist nicht an das Ende des Hauptspiels gepackt, sondern befindet sich mitten im Spiel und ist im Grunde ein großer Zusatzinhalt, den ihr komplett optional spielen könnt, aber eben nicht müsst.

Darum solltet ihr es spielen: Shadow of the Erdtree schafft es jedoch genau da zu erweitern, wo es zum Open World-Souls gepasst hat. Großartiges Boss-Design, eine Map, die zur Erkundung einlädt, und neue Mechaniken, die auch Elden Ring-Veteranen wieder fordert.

Shadow of the Erdtree im Test Der Elden Ring-DLC hat uns begeistert - und in einem Punkt völlig überrascht von Samara Summer

5. Dragon Age: The Veilguard - Wertung: 92

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release: 31. Oktober 2024

Darum geht's: Ihr schlüpft bei Dragon Age: The Veilguard in die Rolle des Rooks, der sich mit seiner Truppe gegen Elfengötter behaupten muss. Im Kampf verzichtet The Veilguard auf die einstige Taktik-Sicht und setzt mehr auf Action.

Darum solltet ihr es spielen: The Veilguard macht zwar einiges anders und hat dadurch nicht gerade den einfachsten Start in ein Spiel. Bleibt ihr aber dran, dann entfalten sich die Story und die spielerischen Möglichkeiten und ihr bekommt am Ende ein würdiges Dragon Age geboten.

Mehr zum Thema Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres von Eleen Reinke

4. Resident Evil 4 - Wertung: 93

0:40 Resident Evil 4 - Launch-Trailer zum Action-Horror-Remake

Genre : Survival-Horror

: Survival-Horror Release: 24. März 2023

Darum geht's: Grundsätzlich erleben wir in dem Remake von Resident Evil 4 die gleiche Story wie vor knapp 20 Jahren, allerdings sind die Dialoge aufwändiger, und wir erlesen uns in den vielen in der Spielwelt verteilten Akten mehr Hintergründe und Zusammenhänge, was die Spielerfahrung der etwa 20-stündigen Kampagne immersiver macht.

Darum solltet ihr es spielen: Egal ob ihr das Spiel schon kennt oder zum ersten Mal spielt, Resident Evil 4 ist im Remake die beste Version des Klassikers. Das liegt aber nicht nur am verbesserten Gameplay sondern auch an der rundum erneuerten Grafik, die dank der RE-Engine in komplett neuem Glanz erstrahlt.

Resident Evil 4 Remake im Test Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt von Samara Summer

3. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Wertung: 94

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release: 26. September 2023

Darum geht's: Phantom Liberty ist der einzige große Story-DLC für das gefeierte Hauptspiel Cyberpunk 2077. Das Addon setzt mitten in der bekannten Haupthandlung ein und lässt euch in der Rolle von V einen komplett neuen Stadtteil erkunden: Dogtown. Im Auftrag der mysteriösen Netrunnerin Songbird müsst ihr dort das abgestürzte Flugzeug der NUS-Präsidentin Myers ausfindig machen und diese retten. Auch Keanu Reeves als Johnny Silverhand ist wieder mit an Bord.

Darum solltet ihr es spielen: Nur selten schafft es ein DLC in diese Liste also umso mehr ein Grund, in Phantom Liberty reinzuschauen. Die Erweiterung zusammen mit Update 2.0 (und mittlerweile 2.1) bringt Cyberpunk 2077 endlich auf das Niveau und noch deutlich mehr, das sich viele bereits zum Launch gewünscht hatten.

Phantom Liberty im Test Noch besser als das fantastische Hauptspiel von Stephan Zielke

2. Astro Bot - Wertung: 94

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Genre : Jump 'n' Run

: Jump 'n' Run Release: 06. September 2024

Darum geht's: Astro Bot ist nach mehreren kostenlosen und einem VR-Spiel endlich das große Debüt von Astro. In seinem Jump 'n' Run-Abenteuer begleitet ihr ihn durch mehrere Galaxien in 80 Leveln, um die Welt zu retten. Dafür reist er auf einem DualSense sowie einer PS5 und rettet so über 300 andere Roboter.

Darum solltet ihr es spielen: Wer bereits Astro's Playroom oder eins der anderen Spiele gespielt hat, der weiß genau, worauf ihr euch einlasst. Denn Astro Bot ist eine große Jubiläums-Feier und nimmt euch mit auf eine Reise durch 30 Jahre PlayStation. Das Spiel lässt es dabei aber nicht nur bei bloßen Anspielungen, sondern lässt euch auch in speziellen Leveln mit Kostümen und Fähigkeiten so spielen wie ihr es von Kratos oder Aloy kennt.

Astro Bot strotzt nur so vor Ideen, wodurch es in jedem Level irgendwelche neuen Kniffe gibt, die euch über die knapp 10-15 Stunden Spielzeit bestens unterhalten.

1. Baldur's Gate 3 - Wertung: 97

1:38 Baldur's Gate 3: Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Autoplay

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release-Datum: 06. September 2023

Darum geht's: Wer sich schon einmal mit Pen-and-Paper-Rollenspielen auseinandergesetzt hat, der wird wissen, dass Baldur's Gate 3 in der beliebten Dungeons & Dragons-Welt spielt. Und ein eben solches Rollenspiel möchte Baldur's Gate 3 imitieren. Somit geht ihr mit eurer Party durch das Abenteuer, das ihr entweder solo oder auch mit einer weiteren Person bestreiten könnt. Neben den vielen Dialogen warten auf euch rundenbasierte Strategiekämpfe mit einem komplexen Regelwerk, was D&D-Fans aber auch Neueinsteiger gleichzeitig begeistert hat.

Das ist das Besondere: Es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Spiel wie Baldur's Gate 3, das sich so stark Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Ihr könnt das Rollenspiel nämlich wirklich so spielen, wie ihr Lust habt und irgendwie reagiert es auch immer passend darauf. Wären da nicht die technischen Probleme auf der PS5, dann wäre das Spiel direkt auf Platz 1 gesprungen.