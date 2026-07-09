Leaks zu One Piece zeigen, wie Ruffy in seinem Gear 5 zum ersten Mal eine Niederlage einstecken muss und gegen einen Gegner keine Chance hat

Das Lachen wird Ruffy wohl bald vergehen. Gegen einen neuen Gegner hilft noch nicht einmal seine stärkste Kraft.

Ein zuverlässiger Leaker hat neue Details aus dem anstehenden One Piece Kapitel 1188 bekannt gegeben. Demnach geht ein Kampf, den Hauptheld Ruffy bestreiten muss, übel für ihn aus.

Dass er in seinem sagenhaften Gear 5-Zustand einen Kampf verliert, ist bislang noch nicht vorgekommen. Wer Ruffy angeblich so gefährlich werden kann, dass seine stärksten Fähigkeiten ihn im Stich lassen? Das erfahrt ihr weiter unten.

Es ist davon auszugehen, dass die Leaks stimmen. Ab hier gilt also Spoiler-Gefahr!

Stärker als je zuvor

Der dehnbare Pirat Monkey D. Ruffy dürfte spätestens seit der Live-Action-Umsetzung von Netflix den meisten von euch ein Begriff sein. Strohhut-Piraten, Teufelsfrüchte und ein immer abenteuerlicher werdender Plot sind die Markenzeichen des beliebten Abenteuers.

Wer sich jetzt aber fragt, warum Ruffy auf unserem Bild weiße Haare hat, ist wahrscheinlich nicht ganz up to date. Aber ihr seid nicht allein. Klären wir also erst mal, was diesen Gear 5 eigentlich so besonders macht.

1:05 The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake

Autoplay

Einfach gesagt handelt es sich dabei um die ultimative Entwicklung seiner Teufelsfrucht-Kräfte. Die kommen, wie man inzwischen weiß, nicht von der Gum-Gum-Frucht, sondern der Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika. Gear 5 verschafft Ruffy die Kräfte des Sonnengottes Nika. In diesem Zustand hat er nicht nur weiße Haare, sondern auch grenzenlose Freiheit im Umgang mit seinen Verformungskräften, die er nun auch auf seine Umwelt ausweiten kann.

Klingt unfassbar stark. Wer soll es denn sein, der Ruffy selbst in diesem Zustand das Wasser reichen kann? Nun, der Name sollte den meisten Fans ein Begriff sein, da er bereits 2018 im Manga auftauchte. Es handelt sich um niemand geringeren als den obersten Chef der Weltregierung, Nerona Imu. Dieser tritt Ruffy in Kapitel 1188 endlich gegenüber.

Die Leaks im Überblick

Aber kommen wir zum Kern der Sache. Was passiert denn nun in Kapitel 1188?

Dank X-Nutzer und One-Piece-Leaker Pew wissen wir Folgendes: Im neuen Kapitel mit dem Titel "Void" verwandelt Ruffy sich mittels Gear 5 in ein mythisches Wesen, um gegen Imu zu kämpfen.

In einer von Nerona Imus Erinnerungen sehen wir den legendären Joy Boy, der vor 900 Jahren gelebt hat und bis hin zum Strohhut eine frappierende Ähnlichkeit mit Ruffy hat. Tatsächlich verrät der Leak, dass sogar Joy Boys Lächeln dem von Ruffy stark ähnelt.

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Am Ende des Kampfes verwandelt Imu seinen Speer in ein Schwert namens Void und verletzt Ruffy damit schwer. Anschließend sagt er Ruffy, dass er wisse, dass dieser nicht Joy Boy sei.

Das ist kein wirklicher Schock, da generell davon ausgegangen wird, dass die beiden zusammenhängen. Imu ist sich allerdings sicher und tritt nach, indem er als Begründung angibt: Joy Boy wäre nie so schwach.

Autsch! Das sind wirklich harte Worte für einen Helden, der gerade alles gegeben hat. Klingt, als sei die Situation wirklich ernst.

Wie Ruffy aus dieser Misere wieder herauskommt, können wir euch allerdings nicht sagen, da an dieser Stelle das Kapitel enden soll. Da müssen wir wohl oder übel auf die nächste Ausgabe warten, oder zumindest auf die nächste Fuhre an Leaks.

Was haltet ihr von den Leaks? Kommen sie für euch überraschend oder sind sie mehr oder weniger, was ihr bereits erwartet habt? Lest ihr den Manga, oder bevorzugt ihr eine der Serienumsetzung und falls Letzteres der Fall ist, lest ihr auch manchmal im Internet, was als nächstes passiert?