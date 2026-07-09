Für 2,19 Euro bekommt ihr gerade eines der besten Spiele der PS4-Ära, das auf Metacritic meisterliche 93 Punkte abgestaubt hat

Habt ihr Inside noch nicht gespielt, holt es unbedingt nach.

Mögt ihr kurze atmosphärische Adventures wie die Little Nightmare-Spiele oder Planet of Lana und habt mit Inside den für mich besten Genre-Vertreter aber noch nicht gespielt? Dann passt mal genau auf.

Das mit seinem Metacritic-Score von 93 Punkten ausgezeichnete düstere Spiel der Limbo-Macher von Playdead könnt ihr euch aktuell für PS4/PS5, Nintendo Switch und Steam für etwas mehr als zwei Euro holen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Spiel: Inside

Inside Preis: 2,19 Euro (PlayStation), 2,29 (Nintendo, PC)

2,19 Euro (PlayStation), 2,29 (Nintendo, PC) Genre: Adventure, Plattformer

Adventure, Plattformer Spielzeit: 3 bis 4 Stunden

3 bis 4 Stunden Ende des Deals: 16. Juli

Für die Xbox gibt es aktuell leider keinen Deal, dafür findet ihr Inside aber im Game Pass Essential, also der günstigsten Abo-Stufe des Spiele-Service.

3:54 Inside - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher

Autoplay

Warum Inside so gut ist

Zunächst einmal erwartet euch mit Inside eines der atmosphärisch dichtesten, wenngleich auch düstersten Spiele, die mir bislang untergekommen sind. Und keine Sorge, das heißt nicht, dass euch hier ein klassisches Horrorspiel erwartet. Die Reise des kleinen Jungen ist vielmehr alles, aber kein leichtes Unterfangen – um nicht zu viel vorwegzunehmen.

Wo wir auch schon bei der Geschichte wären, die seine Mysterien ganz ohne Worte und nur mit reichlich Bildgewalt nach und nach entfaltet. Fragt ihr euch zu Beginn noch, warum im Hintergrund Menschen in Fabriken irgendwie leblos und zombiehaft umherwandeln, kommt ihr dem Ganzen spätestens im packenden Finale größtenteils auf die Schliche. Wohlgemerkt größtenteils, Raum für Interpretation lässt euch Inside dennoch, bleibt dabei aber niemals zu vage.

Rein spielerisch sorgt Inside ebenfalls für ordentlich Abwechslung und setzt euch neben Hüpfpassagen sogar einige Rätsel vor die Nase, bei denen ihr gut überlegen müsst, die euch aber auch nicht das Gehirn verknoten.

Sucht ihr aktuell noch ein paar weitere Schnäppchen, schaut mal hier:

Was mir bei Inside am Ende neben seiner einzigartigen Optik aber vor allem im Gedächtnis geblieben ist, ist die mystische und groteske Welt und der Punkt, dass ich jederzeit wissen wollte, was hier vor sich geht.

Und enttäuscht ein solches Sidescroller-Adventure in seinen finalen erzählerischen Momenten dann nicht mit groben Andeutungen, sondern lässt einen vielmehr nach dem Abspann noch lange gebannt über das Erlebte nachdenken, dann weiß man, dass man es mit einer ganz besonderen Spielerfahrung zu tun hatte.

Welches Adventure der Machart von Inside könnt ihr noch wärmstens empfehlen? Schreibt mir eure Highlights gerne in die Kommentare.