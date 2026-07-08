Breaking: New Vegas-Entwickler wird mit verkleinertem Team an neuem Fallout arbeiten - auf Kosten eines anderen RPGs, sagt Insider

Dass das neue Fallout von Obsidian kommt, wäre unter normalen Umständen wohl eine gute Neuigkeit für viele.

News aus der Gaming-Branche sind aktuell leider selten positiv und auch in diesem Fall kommt eine eigentlich normalerweise gute Nachricht mit einer äußerst unschönen Seite. Denn: Die Arbeit an einem neuen Fallout soll jetzt bei New Vegas-Entwickler Obsidian im Fokus stehen. Aber wie ein Insider berichtet, mit einem deutlich verkleinerten Team und auf Kosten eines anderen geplanten Rollenspiels.

Insider berichtet über neue Entwicklungen bei Obsidian

Bereits Anfang der Woche hatte Asha Sharma erklärt, dass der Fokus von Xbox nun zu den großen Marken wandere, sprich Fallout und Co. Neuigkeiten, was das konkret für die Endzeit-Reihe bedeutet, kommen jetzt via Bloomberg.

1:12:44 Xbox-Beben: Gaming steht vor einem radikalen Umbruch

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Journalist und Insider Jason Schreier hat mit Personen aus dem Entwicklungs-Umfeld gesprochen, die anonym bleiben wollten, da diese eigentlich keine Freigabe hatten, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei hat Schreier unter anderem in Erfahrung gebracht, dass das Team bei Obsidian deutlich verkleinert und ein Viertel der Belegschaft entlassen worden sei. Also erst mal eigentlich nicht gerade die Voraussetzungen für ein großes top RPG.

Das Bethesda-Studio in Rockville, Maryland, soll allerdings ebenfalls mit von der Partie sein. Die Zügel in der Hand halten soll jedoch Obsidians Josh Sawyer, der unter anderem auch bei News Vegas im Lead war.

Anderes Obsidian-RPG wohl gecancelt, aber trotzdem arbeiten noch Personen daran

Nicht allzu verwunderlich dürfte es im Zuge von Sharmas Ankündigung sein, dass eine geplante Fortsetzung zu Obsidians Fantasy-RPG Avowed nicht mehr stattfinden soll. Schreiers Quellen haben ihm verraten, dass die Arbeiten an der Fortsetzung eigentlich gut liefen und man hoffte, es aufgrund der vorhandenen Basis wesentlich schneller releasen zu können als noch den ersten Teil. Der allerdings war wohl hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Überraschender ist allerdings, dass laut der Insider-Infos trotzdem noch Personen weiter an dem eingestellten Spiel arbeiten sollen – in der Übergangsphase, bis neue Projekte für sie gefunden sind. Womöglich für den Fall, dass man das Projekt doch noch irgendwann zurückbringen werde. Ganz genau scheinen Schreiers Quellen allerdings nicht zu wissen, was dahintersteckt.

Aber Achtung: Wie immer bei nicht offiziellen Aussagen: Genießt alle Infos mit gebotener Vorsicht, auch wenn es sich bei Jason Schreier um einen sehr verlässlichen und gut vernetzten Insider handelt.

Was sagt ihr zu diesen neuen Entwicklungen, beziehungsweise zu dieser Strategie, falls die Infos zutreffen sollten?