'Kein Open World Survival Game': The Day Before-Spieler sind stinkwütend und überhäufen das Spiel mit schlechten Bewertungen

In den Steam Bewertungen äußern sich viele enttäuschte User zu The Day Before.

Gestern ist The Day Before endlich auf Steam erschienen. Das Spiel gehörte lange Zeit zu den großen Fragezeichen. Während es bei der Enthüllungen vor zwei Jahren für große Begeisterung sorgte, kamen in der Zwischenzeit bei vielen Spieler*innen immer mehr Sorgen um den Titel auf.

Aktuell sieht es leider aus, als seien diese begründet gewesen, denn nach dem Early Access-Start hagelt es negative Steam-Bewertungen.

Darum sind Spieler*innen enttäuscht von The Day Before

The Day Before steht bei knapp 11.000 User-Rezensionen auf Steam bei "äußerst negativ" (Stand: 8. Dezember, 14:30 Uhr). Gerade mal 16% aller Bewertungen sind positiv. Der wichtigste Grunde, warum der Titel so hart abgestraft wird, fällt in den Kommentaren schnell auf: Spieler*innen vermissen die versprochene MMO-Komponente.

Hier könnt ihr euch noch mal einen Trailer anschauen:

3:22 The Day Before - Das 'Last of Us'-MMO meldet sich zurück und startet bald in den Early Access

Viele hatten sich auf Open World-Survivalmechaniken gefreut und das Spiel ist auf Steam immer noch mit dem Tag Survival, beziehungsweise mit dem Genre "MMO" gekennzeichnet.

Jetzt halten aber zahlreiche User fest, dass es sich stattdessen um einen Extraction Shooter handle – und das ist eben nicht das, was sie sich beim Kauf erhofft haben, beziehungsweise was während der Entwicklung beworben wurde.

Einige Steam-User fühlen sich darum verschaukelt und schreiben, dass sie sich den Kaufpreis wieder rückerstatten lassen. Knapp 40 Euro kostet der Titel aktuell im Early Access.

Weitere Kritikpunkte

Bei der Genre-Bezeichung, die viele Spieler*innen als irreführend empfinden, hört die Kritik aber noch lange nicht auf. User nennen ebenfalls folgende Punkte:

zu leere, kulissenhafte oder leblose Spielwelt mit zu wenig betretbaren Gebäuden

mangelndes Trefferfeedback

PvP-Lag

Bugs und Glitches, beispielsweise Sound-Bugs

Performance-Probleme

Abstürze

Andere Spieler*innen, beispielsweise auch in unserer Redaktion, hatten das Problem, dass sie bisher gar nicht erst auf die Server gelangt sind. The Day Before machte bereits vor Release nicht immer positive Schlagzeilen.

So gab es neben Verschiebungen auch Vorwürfe gegen die Entwickler, sich bei anderen Titeln bedient zu haben oder einen Trailer, in dem das Spiel auf einmal wie Need for Speed aussah und damit für Verwirrung sorgte.

Habt ihr schon selbst in The Day Before reingeschaut und habt eine eigene Meinung zum Spiel?