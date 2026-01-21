Eines der besten Nintendo-Jump+Runs hat still und heimlich ein Switch 2-Update bekommen - samt neuem spielbaren Charakter!

Donkey und Diddy bekommen dank des neuen Updates Unterstützung von einem neuen Charakter.

Im letzten Jahr feierte Donkey Kong Country Returns seinen 15. Geburtstag – Ende 2010 war der Titel erstmals für die Wii erschienen. Der von den Retro Studios entwickelt 2D-Platformer bekam zahlreiche positive Kritiken und gilt als eines der besten Jump&Runs für Nintendo-Konsolen überhaupt.

Kein Wunder also, dass der Titel gleich zweimal neu aufgelegt wurde. Einmal als Donkey Kong Country Returns 3D für den 3DS (2013) und einmal als Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch (2025).

Und für die HD-Version ist jetzt überraschend ein kostenloses Update erschienen. Das bringt das Spiel auf Versionsnummer 1.1.0 und liefert einige Verbesserungen.

1:41 Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick

Anpassungen für Switch 2: Verbesserte Auflösung für Switch 2-Displays und HDTVs, außerdem gibt es kürzere Ladezeiten.

Verbesserte Auflösung für Switch 2-Displays und HDTVs, außerdem gibt es kürzere Ladezeiten. Neuer Charakter: Dixie Kong. Dixie war bislang nicht in Donkey Kong Country Returns spielbar und kommt mit dem Update hinzu. Sie kann nach Sprüngen etwas länger in der Luft bleiben.

Dixie Kong. Dixie war bislang nicht in Donkey Kong Country Returns spielbar und kommt mit dem Update hinzu. Sie kann nach Sprüngen etwas länger in der Luft bleiben. Neuer Turbo-Attack-Modus: Durchläuft die Level in möglichst kurzer Zeit.

Durchläuft die Level in möglichst kurzer Zeit. Game-Share-Unterstützung (nur Switch 2)

Außerdem gibt es laut Nintendo noch weitere kleine Anpassungen, um die "Spielerfahrung zu verbessern".

Die kompletten (englischen) Patch Notes im Überblick