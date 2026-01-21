Eines der besten Nintendo-Jump+Runs hat still und heimlich ein Switch 2-Update bekommen - samt neuem spielbaren Charakter!

Im letzten Jahr feierte Donkey Kong Country Returns seinen 15. Geburtstag – Ende 2010 war der Titel erstmals für die Wii erschienen. Der von den Retro Studios entwickelt 2D-Platformer bekam zahlreiche positive Kritiken und gilt als eines der besten Jump&Runs für Nintendo-Konsolen überhaupt.
Kein Wunder also, dass der Titel gleich zweimal neu aufgelegt wurde. Einmal als Donkey Kong Country Returns 3D für den 3DS (2013) und einmal als Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch (2025).
Und für die HD-Version ist jetzt überraschend ein kostenloses Update erschienen. Das bringt das Spiel auf Versionsnummer 1.1.0 und liefert einige Verbesserungen.
Diese Verbesserungen liefert Update 1.1.0 für Donkey Kong Country Returns HD
- Anpassungen für Switch 2: Verbesserte Auflösung für Switch 2-Displays und HDTVs, außerdem gibt es kürzere Ladezeiten.
- Neuer Charakter: Dixie Kong. Dixie war bislang nicht in Donkey Kong Country Returns spielbar und kommt mit dem Update hinzu. Sie kann nach Sprüngen etwas länger in der Luft bleiben.
- Neuer Turbo-Attack-Modus: Durchläuft die Level in möglichst kurzer Zeit.
- Game-Share-Unterstützung (nur Switch 2)
Außerdem gibt es laut Nintendo noch weitere kleine Anpassungen, um die "Spielerfahrung zu verbessern".
Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler
Spoiler anzeigen
General
The following updates have been made when playing the game on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch:
- You can now play as Dixie Kong. Her action when jumping is different from when jumping with Diddy Kong.
- When playing alone, as you grab a barrel, you can switch between either Diddy Kong or Dixie Kong as the character that appears.
- When playing with two people, P2 can switch between Diddy Kong or Dixie Kong by pressing the stick (the L Stick in the case of playing with both Joy-Con 2 or Joy-Con controllers) on the world map.
- A Turbo Attack mode where you can race through the stage at high speed has been added.
- If you clear the course once, it will appear at the same time as the Time Attack mode.
- If you can clear it within the time limit, you will acquire a turbo medal.
- Now supports Brazilian Portuguese language.
- You can switch the language in the “Language” setting in the “System” menu of “System Settings.”
- Several other issues have been addressed and image quality enhancements have been made to improve the gameplay experience.
The following updates have been made when playing the game on Nintendo Switch 2:
The loading time is now shorter.
Now supports “GameShare (Local User).”
You can select “GameShare (Local User)” from “2 Players” on the game start screen or the menu screen of the world map.
Optimized for the Nintendo Switch 2 display and high-resolution TVs for improved image quality.
Quelle: nintendo.com
Damit hat Nintendo also einem der besten 2D-Jump&Runs mal eben eine "Switch 2-Version" und sogar einen neuen spielbaren Charakter spendiert. Dixie Kong könnte dann auch tatsächlich das Zünglein an der Waage für alle sein, die überlegt haben, ob sie Donkey Kong Country Returns HD wirklich noch einmal auf der Switch spielen wollen.
Das Update sollte verfügbar sein und sich beim nächsten Start eurer Switch automatisch installieren.
Wie findet ihr das neue Update? Macht es Donkey Kong Country Returns HD interessant(er) für euch?
