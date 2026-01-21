Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick

Etwas überraschen hat Nintendo im Januar 2026 ein Update für Donkey Kong Country Returns HD veröffentlicht. Der Patch bringt das Spiel auf Versionssnummer 1.1.0 und fügt unter anderem eine höhere Auflösung für die Switch 2-Version sowie Dixie Kong als neuen Charakter hinzu.

Das Update ist ab sofort kostenlos verfügbar und sollte sich automatisch installieren.