Super Mario 3D All-Stars: Update bringt viel geforderte Änderung

Die Super Mario 3D-Collection für die Nintendo Switch ist ein zweischneidiges Schwert. Während wir uns auf der einen Seite wie Bolle darüber freuen die Klassiker auf der Hybridkonsole erneut zu erleben, bleibt auf der anderen Seite der fade Beigeschmack der wenig liebevollen Umsetzung der "Remaster" beziehungsweise der Ports seitens Nintendo. Wenige Wochen nach dem Launch gibt es jedoch ein kleines Trostpflaster für Fans. So soll mit einem Update auf einen großen Wunsch der Spieler*innen eingegangen werden.

Wann erscheint das Update? Super Mario 3D All-Stars erhält am 17. November einen Patch für alle drei Spiele.

Nintendo bringt die invertierte Kamera zurück

Was heutzutage in so gut wie jedem Spiel zum absoluten Standard gehört, fehlte zum Release der Collection. Eine Option die Kamera in Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy zu invertieren haben wir vergeblich gesucht.

Laut Nintendo ist das Invertieren der Kamera jedoch mit dem Update bald möglich:

Speziell für Kenner des Super Mario Sunshine-Originals eine wichtige Ergänzung, war die Kamera beim Einsatz des Dreckweg 08/17, der sprechenden Wasserdüse, stets invertiert. Im Port für die Switch wurde die Steuerung dann "normalisiert", eine Option das zu ändern gab es nicht.

Super Mario 3D All-Stars ist bis März 2021 für die Nintendo Switch verfügbar. Dann verschwindet das Spiel aus dem eShop und wird auch im Handel nicht mehr vertrieben. Eine Entscheidung, die ebenfalls für reichlich Kritik sorgte. Wollt ihr mehr über die Collection erfahren, wissen, ob sich ein Kauf lohnt, schaut gerne in den GamePro-Test:

Welches Update wünscht ihr euch noch für die Super Mario-Collection oder seid ihr mit dem jetzigen Zustand rundum zufrieden?