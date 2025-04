Diesen Anime-Geheimtipp kennt kaum jemand von euch, dabei hätte es Ranma 1/2 und Inu Yasha ohne ihn nie gegeben - und ihr könnt ihn sogar auf Netflix schauen

Ranma 1/2 und Inu Yasha waren nicht die erste Anime-Adaption von Rumiko Takahashis Werken. (Bild: © Rumiko Takahashi / David Productions)

Rumiko Takahashi ist die legendäre Mangaka hinter den beliebten Geschichten von Ranma ½ und Inu Yasha. Was viele Fans jedoch nicht wissen ist, dass weder Ranma ½, noch Inu Yasha ihre ersten Werke waren und sie einen dritten erfolgreichen Manga hatte, den allerdings kaum jemand außerhalb Japans kennt: Urusei Yatsura.

Nicht nur war Urusei Yatsura der allererste Manga-Hit von der Mangaka und Beginn ihrer Karriere, sondern bekam sogar neben ihren beiden anderen Werken eine Anime-Serie spendiert, die ihr auf Netflix anschauen könnt.

Urusei Yatsura – Rumiko Takahashis erste Anime-Serie vor Ranma ½ und Inu Yasha

Urusei Yatsura hat 2022 ein Anime-Remake bekommen. (Bild: © Rumiko Takahashi / David Productions)

Urusei Yatsura erschien vor stolzen 47 Jahren, also im Jahr 1978, und war ein großer Erfolg innerhalb Japans. Der beliebte Manga wurde dann 1981 von den Animationsstudios Pierrot (Naruto und Bleach) und Deen (Vampire Knight und Junji Ito Collection) als 194-teilige Anime-Serie adaptiert.

Das Erstlingswerk gab Rumiko Takahashi die nötige Aufmerksamkeit für ihre zwei in Deutschland bekannteren Werke “Ranma ½” und “Inu Yasha”.

Ohne Urusei Yatsura hätte es Inu Yasha womöglich nie gegeben. (Bild: © Rumiko Takahashi / Sunrise)

2022 wurde der Manga Urusei Yatsura noch einmal neu aufgegriffen und als neue Anime-Serie von Studio David Productions produziert. Die Serie von 2022 umfasst insgesamt 46 Episoden, die in zwei Staffeln aufgeteilt sind.

Aktuell könnt ihr die 2022er-Fassung mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln auf Netflix streamen. Die ältere Anime-Adaption aus dem Jahr 1981 ist derzeit bei keinem Streamingdienst in Deutschland verfügbar.

Story – worum es in Urusei Yatsura geht

In Urusei Yatsura dreht sich alles um den Oberschüler Ataru Moroboschi und die außerirdische Prinzessin Lum, die sich durch ein Missverständnis in ihn verliebt. In einem Wettstreit, um die Erde zu retten, muss Ataru zunächst gegen Lum antreten.

Seine feste Freundin Shinobu verspricht ihm zu dem Zeitpunkt, ihn zu heiraten, sollte er den Wettkampf gewinnen.

Nach einem knappen Sieg freut sich Ataru darauf, Shinobu heiraten zu können. Lum missversteht seine Begeisterung und denkt, dass er sie zur Frau nehmen will, wodurch sie sich schließlich in Ataru verliebt.

Lum ist in Ataru vernarrt und folgt im überall hin. (Bild: © Rumiko Takahashi / David Productions)

Ataru hat jedoch nur Augen für Shinobu und kein Interesse an Lum. Das sorgt natürlich für Spannungen zwischen den beiden und starke Gefühlsausbrüche bei der außerirdischen Prinzessin, die Ataru mit schmerzhaften Blitzen bestraft.

Noch dazu taucht mit Mendo Shutaro der reichste Junge Japans auf, in den sich dann auch noch Shinobu verliebt. Shutaro hat hingegen Gefühle für Lum, die wiederum nach wie vor Ataru hinterherläuft.

Urusei Yatsura erzählt also die Geschichte eines komplizierten Liebesdreiecks (oder sogar Vierecks), das mit jeder neuen vorgestellten Figur noch verwirrender und chaotischer wird.

Habt ihr Urusei Yatsura schon geschaut und welcher Manga von Rumiko Takahashi ist euer Favorit?