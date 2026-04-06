Manche PS5-Konsolen haben blaue USB-Anschlüsse auf der Rückseite und manche schwarze - aber wieso eigentlich?

Fast alle PlayStation-Konsolen hatten schwarze USB-Steckplätze, nur die meisten PS5-Modelle nicht. Und das steckt dahinter.

Chris Werian
06.04.2026 | 20:14 Uhr

Die häufigste USB-Farbe bei der PS5 ist Blau. Die häufigste USB-Farbe bei der PS5 ist Blau.

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Mit der PS5 sind die zuvor meist in Schwarz getauchten USB-Anschlüsse der PlayStation-Konsolen auf einmal blau geworden. Zumindest auf der Rückseite – an der Front blieb es bei Schwarz. Im Gegensatz zur PS5 Pro, die überall schwarze USB-Ports hat. Was für ein Farbenchaos!

Dabei soll das Farbschema eigentlich wichtige Hinweise über Geschwindigkeit und Beschaffenheit der Anschlüsse liefern. Nur hält sich Sony, wie viele andere Hersteller auch, nicht konsequent daran.

Blau oder Schwarz? Das hat es mit den Farben an den PS5-Anschlüssen auf sich

Je nach Modell hat eure PS5 eine unterschiedliche Anzahl an USB-A-Anschlüssen. Das sind die klassischen USB-Varianten mit breitem Stecker und einem deutlich erkennbaren Plastikinsulator, in dem die Kontakte des Anschlusses eingebettet sind.

Da das Plastikstück so gut in der Buchse sichtbar ist, kann es praktischerweise auch eingefärbt werden. Bei der originalen PS5 beispielsweise vorn in Schwarz und auf der Rückseite in Blau.

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Und das hat unabhängig von der Ästhetik zwei spezifische Gründe:

  • an der Front befindet sich ein USB 2.0-Anschluss − dieser ist, wie bei vielen anderen Geräten auch, in Schwarz gehalten
  • die beiden Anschlüsse auf der Rückseite entsprechen hingegen dem USB 3.1 Gen 2-Standard − um auf die neuere und schnellere Generation hinzuweisen, sind sie also blau eingefärbt

Eigentlich ziemlich simpel, aber es wird dennoch verwirrend: Bei der PS5 Pro sind die USB-Anschlüsse auf der Rückseite erneut schwarz, wie bei einem USB 2.0-Port, während sie bei der PS5 Slim ganz normal blau gefärbt sind. Obwohl es sich um denselben Anschlusstyp wie bei der Standard-PS5 handelt.

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Sony hat sich bei der Premium-Konsole also höchstwahrscheinlich für eine Änderung aus Design-Gründen entschieden.

Um es noch komplizierter zu machen: Viele Mainboard-Hersteller im PC- und Laptop-Bereich verwenden bei USB-Anschlüssen ab USB 3.1 einen Türkiston sowie ab USB 3.1 Gen 2 eine rote Farbe, um die deutlich zu machen, um welche Version es sich handelt.

Der rote Port unterstützt dann zumeist auch noch das Laden im ausgeschalteten Zustand, was hingegen nicht jede blaue oder türkisen 3.0-Buchse kann. Die PS5 beherrscht das Aufladen von USB-Geräten im ausgeschalteten Zustand ebenfalls, aber dennoch gibt es nicht die rote oder türkisen Farbe, sondern blau oder schwarz.

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Wie kommt es, dass Sony solche Farbabweichungen hat? Da es sich bei den Farben ab USB 3.0 lediglich um eine Empfehlung des USB-Forums handelt, ist es den Herstellern selbst überlassen, ob sie sich daran halten.

Sony dachte sich bei der PS5 Pro offenbar, dass Schwarz trotz der USB 2.0-Überschneidung eleganter aussieht als Blau, Türkis oder Rot. Es sind aber sogar noch so einige Farbvarianten mehr möglich.

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