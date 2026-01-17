Läuft gerade Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6

38 Aufrufe

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6

Jan Stahnke
17.01.2026 | 10:30 Uhr

In unserem neuen Video von Find Your Next Tech zur CES 2026 nehmen wir die Fernseher-Trends der Zukunft unter die Lupe. Während OLED jahrelang als das Maß aller Dinge galt, rütteln jetzt neue Technologien am Thron. Gemeinsam mit unserem TV-Lord Lorenz und Redakteur Nils besprechen wir, warum 2026 das Jahr der RGB Mini LEDs und der XXL-Displays wird.

RGB Mini LED: Bunter, heller, krasser? Wir erklären den technologischen Durchbruch hinter den drei Buchstaben RGB: Statt weißem Backlight geben nun farbige LEDs den Ton an, was Farbsättigung und Spitzenhelligkeiten ermöglicht, die selbst High-End-OLEDs verblassen lassen. Doch braucht man 10.000 Nits wirklich im Wohnzimmer oder ist das nur Retina-Schmerz auf Knopfdruck?

Gaming & XXL-Trends Mit Blick auf den Release von GTA 6 klären wir die alles entscheidende Frage: Welcher TV bietet das ultimative Spielerlebnis? Während der Trend zu Displays über 100 Zoll geht, bleibt die Frage nach der Bildqualität. Wir vergleichen die Reaktionszeiten von OLED mit den neuen Super-Quantum-Dot-Ansätzen von TCL und besprechen den Elefanten im Raum: Warum die Preise für die neue Technik anfangs astronomisch sein könnten.

Egal ob Film-Enthusiast oder Gamer - erfahrt im Video, ob sich das Warten auf Micro-LED wirklich lohnt.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   56:31

vor einer Stunde

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Die AAA-Riesen sind entzaubert - Unsere Abrechnung mit 2025 Video starten   2:21:09

vor 2 Wochen

Die AAA-Riesen sind entzaubert - Unsere Abrechnung mit 2025
Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt Video starten   57:28

vor 2 Wochen

Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt
Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft Video starten   28:29

vor 3 Wochen

Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft
Beliebt
alle anzeigen
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   1     4:51

vor 2 Tagen

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   56:31

vor einer Stunde

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind Video starten   1:38

vor 4 Tagen

One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind
Dieser PS2-Werbespot verrät uns schon sehr viel über die PlayStation 9 – sogar wann sie erscheint Video starten   1:00

15.01.2024

Dieser PS2-Werbespot verrät uns schon sehr viel über die PlayStation 9 – sogar wann sie erscheint
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

30.10.2025

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor 4 Tagen

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   56:31

vor einer Stunde

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren Video starten   1     4:51

vor 2 Tagen

Neues Open World-Rollenspiel im Stil von Elden Ring soll 2026 erscheinen und ihr könnt es schon jetzt ausprobieren
Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit Video starten   0:15

vor 3 Tagen

Die Sims 4: Neue Coach-Kollaboration bringt Klamotten und Taschen mit
Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer Video starten   1:58

vor 3 Tagen

Hela: Das Koop-Adventure erklärt sein Shade-System im Trailer
One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind Video starten   1:38

vor 4 Tagen

One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind
Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will Video starten   1:35

vor 4 Tagen

Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor 4 Tagen

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern Video starten   1   1:51

vor 5 Tagen

Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern
Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben! Video starten   20:40

vor 6 Tagen

Strategie-Fans aufgepasst: Diese Spiele werden euch 2026 den Schlaf rauben!
2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds Video starten   41:38

vor 6 Tagen

2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds
Remakes + Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück Video starten   5     1   15:13

vor einer Woche

Remakes & Remaster 2026. Diese Spiele-Klassiker kehren dieses Jahr zurück
Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden Video starten   1   0:45

vor einer Woche

Es gibt zwar kein offizielles Action-RPG mit Avatar Aang, aber The God Slayer lässt euch trotzdem zum Herr der Elemente werden
mehr anzeigen