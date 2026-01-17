Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6

In unserem neuen Video von Find Your Next Tech zur CES 2026 nehmen wir die Fernseher-Trends der Zukunft unter die Lupe. Während OLED jahrelang als das Maß aller Dinge galt, rütteln jetzt neue Technologien am Thron. Gemeinsam mit unserem TV-Lord Lorenz und Redakteur Nils besprechen wir, warum 2026 das Jahr der RGB Mini LEDs und der XXL-Displays wird.

RGB Mini LED: Bunter, heller, krasser? Wir erklären den technologischen Durchbruch hinter den drei Buchstaben RGB: Statt weißem Backlight geben nun farbige LEDs den Ton an, was Farbsättigung und Spitzenhelligkeiten ermöglicht, die selbst High-End-OLEDs verblassen lassen. Doch braucht man 10.000 Nits wirklich im Wohnzimmer oder ist das nur Retina-Schmerz auf Knopfdruck?

Gaming & XXL-Trends Mit Blick auf den Release von GTA 6 klären wir die alles entscheidende Frage: Welcher TV bietet das ultimative Spielerlebnis? Während der Trend zu Displays über 100 Zoll geht, bleibt die Frage nach der Bildqualität. Wir vergleichen die Reaktionszeiten von OLED mit den neuen Super-Quantum-Dot-Ansätzen von TCL und besprechen den Elefanten im Raum: Warum die Preise für die neue Technik anfangs astronomisch sein könnten.

Egal ob Film-Enthusiast oder Gamer - erfahrt im Video, ob sich das Warten auf Micro-LED wirklich lohnt.