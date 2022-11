Vampire Survivors: Update 1.1 bringt neuen Charakter, neues Level und noch mehr Chaos

Vampire Survivors war völlig zu Recht schon in einer frühen, noch unfertigen Version ein absoluter Mega-Hit, der viral gegangen ist. Vor Kurzem erfolgte mit Version 1.1 dann der reguläre Launch. Das heißt aber nicht, dass Indie-Entwicklerstudio poncle jetzt auf die Bremse tritt und sich auf den wohlverdienten Lorbeeren ausruht – ganz im Gegenteil. Auch nach Release kommen neue Gratis-Inhalte ins Spiel. Update 1.1 ist da und liefert einfach noch mehr von dem absolut beeindruckenden Action-Chaos, das Vampire Survivors ist.

Was ist neu? Update 1.1 bringt vor allem einen neuen Charakter, aber auch ein komplett neues Level. Beides dürfte den ausgehungerten, ja geradezu blutdurstigen Fans äußerst willkommen sein und sehr gut schmecken.

Obendrauf gibt es ein neues Powerup-Item, das freigeschaltet werden kann, zwei neue Achievements, die ihr einsacken könnt und neue Musik.

Noch mehr Wiederspielbarkeit: Vampire Survivors zieht einen Großteil seiner Faszionation daraus, neue Levels mit neuen Charakteren zu spielen, neue Verbesserungen freizuschalten und für all das auch noch Trophäen einzusammeln. Dementsprechend bietet Update 1.1 genau das, was Fans sich wünschen: Mehr vom sehr Guten (via: Steam).

Das ist die Stage: Als neues Herausforderungs-Level kommt mit Update 1.1 die Brücke aka Tiny Bridge ins Spiel. Die ist sehr viel beengter als die meisten anderen Level in Vampire Survivors und macht ihrem Namen alle Ehre. Ihr steht mitten auf einer schmalen Brücke und von beiden Seiten stürmen fiese Monster auf euch zu.

So sieht das dann aus:

Das ist der neue Charakter: Falls ihr lieber selbst herausfinden wollt, was es mit der neuen geheimen Figur auf sich hat, die ihr freischalten könnt, überspringt diesen Absatz hier am besten. Ansonsten: Der neue Charakter heißt Scorej-Oni und bekommt alle acht Levels einen versteckten Blitz-Ring. Der schießt auch, wenn ihr Energie verliert.

Was kann das Power Up? Das Seal-Item kann Items versiegeln. Das heißt, dass ihr unerwünschte Extras nicht jedes Mal einzeln verbannen müsst, sondern die Möglichkeit habt, unliebsame Powerups über das Collection-Menü für einen kompletten Run auszuschließen.

Das ist Vampire Survivors:

In Vampire Survivors steuert ihr einfach nur mit einem Stick die Bewegungen eures Survivors. Der Charakter greift automatisch an, während von allen Seiten Gegner auf euch zu kommen. Tötet ihr welche, erhaltet ihr Erfahrungspunkte und die könnt ihr bei Stufenaufstiegen in Waffen, Upgrades und coole Items investieren.

Das sieht zwar extrem simpel aus, entfaltet aber innerhalb kürzester Zeit einen regelrecht süchtig machenden Sog. Der Faszination dieses Spiels kann man sich nur schwer entziehen und es handelt sich hierbei wirklich um ein sehr einzigartiges Spiel. Ihr könnt es für wenig Geld auf dem PC, dem Steam Deck, der Xbox oder auch im Game Pass spielen.

Spielt ihr schon fleißig? Wie findet ihr die neue Stage und den neuen Charakter?