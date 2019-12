Vanquish- & Bayonetta-Remaster geleakt: Auf Xbox One X in 4K & 60 FPS

Fans von Platinum Games dürfen jetzt aufhorchen, denn im offiziellen Microsoft-Store sind Einträge zu Remastered-Version von Vanquish und Bayonetta aufgetaucht. Eine offizielle Ankündigung der beiden Neuauflagen steht zwar noch aus, doch die Produkteinträge sind schon mit technischen Details befüllt. Sogar ein Releasetermin ist schon angegeben.

Vanquish & Bayonetta kehren offenbar als Remaster zurück

Den Einträgen zufolge sollen die Remaster am 18. Februar 2020 verfügbar sein und das offenbar auch nur auf der Xbox One. Denn in den Beschreibungen steht jeweils:

"Zum ersten Mal Remastered für die Xbox One"

Beide Titel sollen auf der Xbox One X in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Zusätzlich wurde auch noch ein "Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle" entdeckt, das gleich beide Remaster auf einmal anbietet.

Wir haben bei SEGA und Microsoft nachgefragt, was es mit den Einträgen auf sich hat. Sollten wir eine Antwort bekommen, werden wir euch natürlich sofort updaten.

