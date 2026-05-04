Vater kauft für seinen Sohn ein Hot Wheels-Auto und nimmt an der Kasse ein weiteres Auto mit, weil er die goldene Farbe cool findet - kauft zufällig ein besonders wertvolles Exemplar

Ein Vater wollte seinem Sohn nur ein Auto von Hot Wheels kaufen, entdeckte dann einen schicken weiteren Wagen – ohne zu wissen, dass es sich hierbei um einen Sammlerschatz handelt.

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Christos Tsogos
04.05.2026 | 17:00 Uhr

Eine schicke Karre und noch selten dazu! Eine schicke Karre und noch selten dazu!

Von den Hot Wheels hat sicher jeder schon mal gehört – kleine schicke Fahrzeuge, mit denen man spielen oder sie sammeln kann. Vor allem für Kinder sind diese Autos der Hit und deshalb wollte ein Vater beim Einkaufen seinem Sohn ein solches Auto schenken.

Bei der Auswahl der Fahrzeuge fiel ihm jedoch ein glitzerndes Exemplar ins Auge, und nahm es für sich selbst mit. Erst später bemerkte er dann, wie selten sein spontaner Fund war.

0/5er Chase Cars von Hot Wheels sind wie Diamanten

Der User und Vater Successful-Tart1249 berichtet auf Reddit von seinem speziellen Fund. Es handelt sich dabei um einen 0/5 Hot Wheels. Diese besondere Edition des gefundenen Miniaturfahrzeuges ist ein goldener getuneter Mercedes. Für das ungeübte Auge ist das nur ein kleines Spielzeugauto, doch für Sammler ist es ein seltener Schatz. Denn diese sogenannten "Chase Cars" werden in nur sehr geringen Stückzahlen produziert.

Aus den Kommentaren wird deutlich, dass sogar Fans, die extra nach diesen Fahrzeugen Ausschau halten, kaum bis gar keine dieser Exemplare finden können – so selten sind sie.

Mit Hot Wheels Unleashed könnt ihr mit den flotten Autos auch auf Konsole oder PC spielen:

Video starten 10:46 Hot Wheels Unleashed - Review-Roundup zum Überraschungs-Hit - Review-Roundup zum Überraschungs-Hit

Was den Wert der Fahrzeuge angeht, könnt ihr euch vorstellen, dass sie zu hohen Preisen auf eBay verkauft werden. Successful-Tart1249 war aber vor allem verwundert, denn er selbst hat das Fahrzeug nur gekauft, weil es cool aussah. Für ihn war es einfach nur "blödes Glück" eines dieser Exemplare zu ergattern.

Er spielt zudem mit dem Gedanken, diese besonderen Fahrzeuge zu sammeln und irgendwann seinem Sohn zu übergeben.

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Was das Sammeln weiterer Exemplare anbelangt, verpasste ihm der User HoshiHanataba einen Dämpfer. Der Sammlertrieb habe ihn zwar möglicherweise voll im Griff, er solle sich aber davon nicht leiten und zermürben lassen. Vielmehr solle er lieber Autos sammeln, die ihm gefallen, bevor er sich auf die Suche nach weiteren Raritäten macht, die er vielleicht nicht finden wird.

Habt ihr selbst ein "Chase Car" von Hot Wheels in eurer Sammlung oder sucht ihr noch fleißig nach einem Exemplar? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

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