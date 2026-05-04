Neverness to Everness: KI-Vorwürfe werden immer lauter und das Spiel klaut wohl sogar bei bekannten Animes

Fans sehen in mehreren Szenen und Designs Hinweise auf generative KI – und bei einem Beispiel sind die Ähnlichkeiten besonders auffällig.

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Stephan Zielke
04.05.2026 | 16:45 Uhr

Wieviel KI steckt wirklich in dem neuen Gatcha-Hit? Anscheinend zumindest genug, dass es mehr als nur auffällt. Wieviel KI steckt wirklich in dem neuen Gatcha-Hit? Anscheinend zumindest genug, dass es mehr als nur auffällt.

Gerade erst erschienen, schon in der Kritik: Neverness to Everness sollte als neues Gacha-Spiel durchstarten. Stattdessen diskutiert die Community aktuell vor allem über mögliche KI-Inhalte im Spiel.

Und ein Beispiel ist dabei besonders auffällig.

Geklaut bei großen Vorbildern

In den letzten Tagen sind zahlreiche Clips und Screenshots aus Neverness to Everness aufgetaucht, in denen Spieler*innen Unstimmigkeiten entdeckt haben wollen. Besonders betroffen: Hintergrunddetails wie Werbetafeln, Animationen oder kleine Umgebungsobjekte.

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Ein Beispiel sticht dabei besonders heraus: Ein Plakat erinnert stark an Szenen aus dem Anime Weathering with You von Makoto Shinkai, der auch den Hit Your Name produziert hat. Die Ähnlichkeiten sind dabei kaum zu übersehen.

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Auch andere Bilder und Szenen werden aktuell diskutiert. Dazu zählen etwa fehlerhafte Proportionen und inkonsistente Details oder Animationen, die bei genauerer Betrachtung nicht ganz schlüssig wirken.

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Auch die Charaktere stehen in der Kritik

Nicht nur die Umgebung sorgt für Stirnrunzeln. Auch die Start-Charaktere kommen in der Community nicht unbedingt gut an. Viele Spieler*innen empfinden die Designs als generisch und austauschbar – mit auffälligen Ähnlichkeiten zu bekannten Figuren aus anderen Gacha-Spielen wie Zenless Zone Zero oder Honkai: Star Rail.

Ob diese Vorwürfe zutreffen, lässt sich aktuell nicht belegen. Klar ist aber: Die Designs treffen nicht den Nerv der Gacha-Fans.

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Was der Entwickler selbst sagt

Das Studio hinter dem Spiel, Hotta Studio, hatte bereits vor Release bestätigt, KI einzusetzen.

Allerdings nur eingeschränkt: Laut Entwickler soll generative KI vor allem für atmosphärische Inhalte und interne Tests genutzt worden sein – nicht für zentrale Assets oder Charakterporträts.

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Ein Ansatz, den das Studio schon bei Tower of Fantasy verfolgt hat. Dort wurden Platzhalter-Inhalte nach und nach ersetzt.

Ob das auch bei Neverness to Everness der Plan ist, bleibt abzuwarten.

Stört euch der mögliche Einsatz von KI in solchen Spielen – oder ist das für euch längst normal geworden?

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