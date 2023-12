Verdammte Bugs! Mein Baldur’s Gate 3-Ende war eine Vollkatastrophe, obwohl ich es lieben wollte

Halsin war bis zum bitteren Ende dabei – und dann diese Katastrophe.

Das Finale von Baldur’s Gate 3 war für mich das Ende einer langen und emotionalen Reise. Obwohl ich absolut kein High Fantasy-Fan bin, schaffte es die Geschichte rund um Astarion & Co., mich vollkommen zu fesseln und zu begeistern. Das liegt zum einen an den großartig geschriebenen Figuren und ihren Entwicklungen im Handlungsverlauf, zum anderen an der spielerischen Freiheit, die mir das RPG ermöglicht hat.

Mein Drow-Schurke ist mir so richtig ans Herz gewachsen. Der Moment, in dem ich nach rund 110 Stunden letztlich sagte: “Jetzt verabschiede ich mich von diesem Charakter und dem ersten Spieldurchlauf", war daher ein ganz besonderer für mich. Und ja, das Ende war gut, es war packend – also eigentlich. Die Bugs, die in meinen finalen Szenen auf PS5 auftraten, haben mich aber völlig rausgerissen.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Wir halten uns in dem Artikel vage, was den Ausgang der Geschichte angeht und verraten keine Details zum Finale oder dem Abschluss der Companion-Storys.

Eigentlich ganz nach meinem Geschmack, aber…

Ich habe das Finale wirklich lange vor mir hergeschoben, weil ich einfach nicht wollte, dass das Abenteuer ein Ende findet. Um es richtig genießen zu können, habe ich ganz bewusst einen ruhigen Moment gewählt und es mir auf dem Sofa richtig bequem gemacht – und dann kam die Enttäuschung.

Nach dem letzten harten Bosskampf folgten Szenen mit jedem Companion, der bei diesem Gefecht an meiner Seite gestanden hatte. Besonders gefiel mir, dass ich dabei sogar noch mal in einigen Punkten entscheiden konnte, wie es mit uns jetzt weitergeht. Meine Schlussszenen waren bittersüß und die Musik mitreißend. Aber die absolut lausige Präsentation hat trotzdem ordentlich an der Atmosphäre geknabbert.

Karlach würde sicher kochen vor Wut, wenn sie das gesehen hätte.

So kaputt war mein Finale

Bei Überblenden wurde der Bildschirm mehrmals so lange schwarz, dass ich schon glaubte, das Spiel hätte sich aufgehängt, bevor es endlich doch weiterging. Zudem flimmerte und zitterte mein eigener Charakter bei jeder Einstellung auf seltsame Weise. Das sind aber noch die harmloseren Fehler.

Karlach, meine liebste Tieflingsbarbarin, brauchte zudem ständig eine Extra-Einladung. Immer wieder stand sie einfach still da, bis ich eine Taste drückte; wohlgemerkt, ohne dass da eine Textzeile gewesen wäre, die ich hätte weiterschalten müssen. Diese Unterbrechungen wirkten einfach merkwürdig.

Absoluter Tiefpunkt war allerdings Astarions Ende, von dem ich mir gerade in Anbetracht seiner emotionalen Quest und der Beziehung mit meinem Charakter besonders viel erwartet hatte. Das große Problem: Der bleiche Elf tauchte in seiner Schluss-Szene gar nicht erst auf. Was da stattdessen riesengroß, dunkel und eckig ins Bild ragte, war… ähm… möglicherweise eine Säule? Ich weiß es doch auch nicht!

Darling, ich sag's ungern, aber du siehst heute wirklich nicht gut aus.

Ich kann euch daher einen Screenshot zeigen, ohne dass ihr Angst haben müsstet, gespoilert zu werden. Die letzte Unterhaltung mit meinem "Darling" fand ausschließlich bei diesem Standbild statt. Bis heute weiß ich nicht, was da eigentlich passieren sollte.

Der Frust war so groß, dass ich bis heute einfach keine Motivation hatte, noch mal den finalen Kampf zu bestreiten. Mir die Szene auf YouTube anzusehen, wie ich das bei anderen Spielen vielleicht getan hätte, war ebenfalls keine Option; schließlich wäre es dann nicht mein Ende mit meinem Charakter gewesen.

Das ist der aktuelle Stand

Die große Enttäuschung liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Ich habe das Finale Anfang November gespielt, als Patch 4 noch ganz frisch war. In der Zwischenzeit gab es nicht nur Hotfixes, sondern auch den großen Patch 5 und die ganz neue Xbox-Version.

Samara Summer Samara tauchte vor knapp 20 Jahren zum ersten Mal in ein Baldur’s Gate-Spiel ein. Es war der zweite Teil und er faszinierte sie so sehr, dass sie kaum vom PC wegzukriegen war. Das lag vor allem daran, dass sie vorher noch kein Videospiel erlebt hatte, das so stark und unterschiedlich auf die Handlungen ihres Charakters reagiert.

Larian hat die Performance generell verbessert, auf der PS5 läuft der dritte Akt aber immer noch bei Weitem nicht rund. Was Bugs angeht, ist es schwierig, eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Wir sind aufgrund eigener Erfahrungen und Berichten von Fans zu der Annahme gekommen, dass es “verbuggte Spielstände” gibt, auf denen sich die Fehler immer weiter häufen, und solche, die relativ fehlerfrei sind.

Die größten Probleme gibt es aktuell auf Xbox Series X/S. Hier kommt es zu einem Speicherbug, der Spielstände einfach mal komplett auffressen kann. Larian arbeitet zwar mit Microsoft an einer Lösung, aber momentan gibt es nur Workarounds.

All diese Themen sorgen dafür, dass wir unsere technische Abwertung für den ansonsten so großartigen Titel noch nicht streichen. Und ich persönlich habe jetzt erst mal meinen Dark Urge-Durchgang gestartet und spiele diesen richtig laaangsam. Hoffentlich hat Larian Akt 3 dann gefixt, bis ich wieder dort ankomme.

Habt ihr das Ende der Geschichte bereits erreicht und konntet ihr es genießen?