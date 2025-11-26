0 Aufrufe
Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie
Nintendo füttert alle Klassiker-hungrigen Fans des Switch Online-Services mit vier neuen Titeln, die als überraschender Shadow Drop veröffentlicht wurden. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr für das Abo zahlt, jetzt auch die NES-Klassiker Ninja Gaiden 2 und Battle Toads spielen. Außerdem bekommt ihr auch noch die Game Boy-Titel Kid Icarus: Of Myths and Monsters sowie Bionic Commando dazu. Wie gewohnt müsst ihr dafür erst einmal die NES- beziehungsweise Game Boy-App runterladen, wenn ihr eine Switch oder Switch 2 und das Bezahl-Abo habt. All das findet ihr in Nintendos eShop.
